В Национальном собрании Армении обсуждается вопрос об избрании премьер-министра

Правящая фракция «Мой шаг» выдвинула кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна.

Кандидатуру Пашиняна в НС представила глава фракции Лилит Макунц․

«В результате переговоров, проведенных премьер-министром, была достигнута договоренность с президентом, партиями «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» о проведении 20 июня досрочных парламентских выборов», - заявила она с трибуны парламента.

«Действующее законодательство предусматривает только один вариант проведения выборов - роспуск Национального собрания, который может случиться в случае, если кандидат в премьер-министры не будет избран дважды. С этой целью фракция «Мой шаг» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна», - заявила Макунц.

Кандидат в премьер-министры Никол Пашинян в своем выступлении обратился к спекуляциям на тему того, что «некоторые силы хотят во втором туре развить другой сценарий и выдвинуть кандидата».

«Если будут попытки нарушить договоренности, у нас есть готовое решение – фракция «Мой шаг» выберет премьер-министра. Надеюсь, что таких попыток не будет», - заявил Пашинян.

Напомним, 25 апреля Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра для проведения досрочных выборов 20 июня.

Согласно требованию Конституции, роспуск Национального собрания необходим для проведения внеочередных выборов. А парламент распускается, если премьер-министр не избирается дважды подряд в течение двух недель после отставки премьер-министра.

Ранее Никол Пашинян заявлял, что дважды будет баллотироваться в премьер-министры для соблюдения процедур.

Две парламентские оппозиционные фракции заверяют, что не будут выдвигать кандидата на пост премьер-министра.