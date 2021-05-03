Николу Пашиняну сегодня сделали прививку от коронавируса

Никол Пашинян призвал граждан обращаться в поликлиники и делать прививки.

«Нам с Анной сегодня сделали прививку от коронавируса. Мы призываем наших граждан активно обращаться в поликлиники и делать прививки», - написал Пашинян на своей странице в Facebook, отметив, что во второй половине 2021 года ведущие страны мира могут ввести ограничения на въезд для непривитых граждан.

Отметим, что по данным на 2 мая в Армении были вакцинированы 3 тысячи граждан. Минздрав считает это невысоким показателем. На последнем заседании правительства и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян призвала членов правительства пройти вакцинацию и на собственном примере показать, что вакцинация является приоритетной задачей.

Сегодня исполняющий обязанности министра здравоохранения доложила и.о. премьер-министра о том, что в последние дни существенно активизировался процесс вакцинации.