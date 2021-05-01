У Армении есть будущее, и мы создадим это светлое будущее энергичным и творческим трудом – Пашинян

В своем послании, текст которого опубликован на официальном сайте премьер-министра, Никол Пашинян, в частности, отметил:

«Кризис эпидемии коронавируса, а затем и война, открыли перед нами множество вызовов и проблем, решение которых возможно только через ежедневный труд всех нас, индивидуальные усилия каждого из нас, полную реализацию нашего творческого потенциала. Кризис 2020 года выявил все проблемы, в решении которых мы проявляли нерадивость с момента обретения независимости, мы не относились к ним со всей серьезностью, будь то по объективным или субъективным причинам.



В течение последних трех лет основной задачей нашего правительства было побудить граждан работать, действовать, заниматься экономической деятельностью, верить в свои силы и в свой успех. Казалось, это начало приносить плоды, однако прошлогодние кризисы, к сожалению, помешали нашим действиям, направленным на прогресс и развитие…

Наши дальнейшие шаги будут направлены на создание возможностей для каждого гражданина, развитие способностей граждан, обеспечение необходимых условий для образования, постоянного развития навыков и знаний. В центре внимания правительства Армении находится также защита прав трудящихся, и мы предпринимаем последовательные шаги и в этом направлении.

Армянский народ трудолюбив, креативен, талантлив и своим упорным трудом построит Родину своей мечты. Мы все вместе должны двигаться к реализации этой цели, должны выпрямить свои спины, должны поверить в свои силы и своим трудом построить сильное, развитое, новаторское и смотрящее в будущее государство.

Этот процесс начался и достигнет своей цели, несмотря на кризис, возникшие вследствие войны проблемы и трудности.

У Армении есть будущее, и мы создадим это светлое будущее энергичным и творческим трудом».