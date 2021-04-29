Баку до сих пор не выполнил пункт трехстороннего заявления о возвращении военнопленных - Пашинян

«Хочу особенно отметить роль, которую Россия и Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сыграли в прекращении войны в Нагорном Карабахе. Хочу подчеркнуть, что оцениваю деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе как эффективную. Это для нас сейчас уже очевидно», - заявил сегодня в Казани Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении подчеркнул, что работа трехсторонней рабочей группы продолжается, вместе с тем отметив, что Баку не выполняет свои обязательства по трехстороннему соглашению.

«Но хочу заметить, что, к сожалению, Азербайджан до сих пор не выполнил очень важный пункт трехстороннего заявления от 9 ноября, который касается возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц», - на встрече с Мишустиным сказал Пашинян, поблагодарив Российскую Федерацию за усилия, которые предпринимаются для решения вопроса возвращения пленных.

В свою очередь, глава правительства РФ передал Пашиняну приветствие президента России Владимира Путина и отметил, что Москва дорожит братскими отношениями с Ереваном, они носят многолетний союзнический и стратегический характер.

«Прежде всего хочу передать вам теплый привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина. Мы дорожим братскими отношениями с Арменией. Они носят многолетний союзнический и стратегический характер. В следующем году отметим 30-летие установления дипломатических отношений и 25-летие заключённого договора о дружбе и сотрудничестве с Арменией», - сказал Мишустин.

Он также отметил, что принятые после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе заявления лидеров Азербайджана, Армении и России 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года открыли большие возможности для совместной работы.

«Это в первую очередь разблокирование всех экономических и транспортных связей, создание новых инфраструктурных маршрутов. Все это создаст условия для устойчивого развития Закавказского региона», - заявил глава правительства России.

Говоря о важности разблокирования дорог, Пашинян сегодня заявил, что разблокирование важно не только для нашего региона. По словам и.о. премьер-министра Армении, открытие дорог позволит восстановить связь между Персидским заливом и Черным морем, Персидским заливом и Российской Федерацией, а также может стать мощным экономическим фактором для развития Евразийского экономического союза.

Сегодня в Казани стартовало заседание глав правительств стран-членов Евразийского экономического союза, в котором также принимает участие делегация во главе с Николом Пашиняном.

Главной интригой этого заседания Евразийского межправительственного совета стало возможное участие в нем премьер-министра Азербайджана. Однако, согласно официальным сообщениям, в сегодняшней встрече азербайджанская делегация не участвует. Помимо премьер-министров стран-членов, в заседании принимают участие представители Кубы, Молдовы и Узбекистана, имеющих в ЕАЭС статус наблюдателя, а также приглашенные гости из Таджикистана и Туркменистана.

Добавим, что сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что 5-6 мая министр иностранных дел Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Ереван, а 10-11 мая - Баку.