В приграничной полосе будет запрещено законом использовать БПЛА и проводить видеосъемку

Пакет законопроектов о внесении изменений в закон «О государственной границе» и в Кодекс об административных правонарушениях на заседании комиссии представил заместитель директора Службы национальной безопасности (СНБ) Степан Мелконян, который также сообщил, что предлагаемые ограничения будут действовать исключительно в приграничной полосе государственной границы, а на формирующемся в Сюникской области 520-километровом участке государственной границы они будут действовать тогда, когда будет четко определена приграничная полоса и там будут установлены пограничные знаки государственной границы.

«В приграничной полосе не должно быть постоянного населения. У нас сформировалась ситуация, когда люди живут у пограничной линии, естественно, все это с течением времени должно быть решено и приведено в соответствие с охраной границы», - отметил Мелконян.

На вопрос, значит ли это, что должен быть решен вопрос нейтральной зоны, замдиректора СНБ ответил: «По обе стороны должна быть нейтральная зона приграничной полосы, где контакт исключен, тем более между жителями и военными противоположной стороны».

На вопрос, за счет какой территории будет создана нейтральная зона, Степан Мелконян ответил: «Эту километровую полосу каждое государство создает за счет своей территории, за счет соседней территории эту полосу не создают».

Депутаты задали замдиректора СНБ вопросы по текущей ситуации в Сюнике. В частности, депутат правящей фракции «Мой шаг» Сасун Микаелян заметил, что на днях он на автомобиле простоял более двух часов на новообразованной государственной границе Сюникской области и не встретил там ни армянских, ни российских пограничников.

«Как обеспечивается охрана границы? Я был там, дорога открыта, с той стороны турки, с этой стороны мы, непонятная ситуация. Предложение, которое вы представили, до его реализации как должна обеспечиваться безопасность людей? Скажу открыто, здесь нечего скрывать, там в любой момент турок может похитить человека с дороги. Простая вещь. Разве должно произойти нечто подобное, чтобы мы задумались?» - спросил Микаелян.

«Окончательная делимитация границы пока не проведена, и со стороны противника ситуация такая же, у них тоже еще не урегулирована вся законодательная часть. Здесь во многих случаях возникают вопросы, требующие оперативного вмешательства, и эти вопросы регулируются на месте», - ответил замглавы СНБ.