МИД Армении осудил акт вандализма против памятника Махатме Ганди в Ереване

«Мы решительно осуждаем разрушение и сожжение постамента памятника символу независимости и государственности Индии, борцу за мир и гуманисту Махатме Ганди.

Это провокация против многовековой и динамично развивающейся с момента обретения независимости армяно-индийской дружбы.

Сохранение памятников - это общая обязанность, и любой подобный акт вандализма и осквернения является посягательством на универсальные ценности. Виновные в совершении данного акта должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законом», - говорится в комментарии, опубликованном на официальном сайтеМИД Армении.