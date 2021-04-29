В отношении Карабаха должен быть применен принцип «отделение во имя спасения» - Армен Григорян

Ситуация на Южном Кавказе оставется напряженной и обусловлена фактором военной агрессии Азербайджана и Турции против Нагорного Карабаха, начатой 27 сентября прошлого года, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, проходящем в столице Таджикистана Душанбе.

Секретарь Совбеза Армении также констатировал, что Вторая Карабахская война доказала, что Нагорный Карабах ни при каких условиях не может быть в составе Азербайджана.

«Турецко-азербайджанский тандем, развязавший последнюю Карабахскую войну, унесшую тысячи жизней, был нацелен на полное физическое уничтожение армян Арцаха», - сказал Григорян, отметив, что не случайно назвал тандем турецко-азербайджанским, а не азербайджано-турецким, поскольку именно Турция принимала самое широкое участие в войне, задействовав турецких военных инструкторов, турецкий спецназ, наемников-террористов, которые до сих пор остаются в регионе. Турция также оказывает Азербайджану политическую поддержку на международной арене, добавил секретарь Совбеза.

Армен Григорян в своем выступлении также подчеркнул, что для армянской стороны первостепенным является вопрос возвращения удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и мирных граждан.

«К сожалению, азербайджанская сторона продолжает спекулировать на этом вопросе, всячески препятствуя их освобождению, приводя безосновательные аргументы и заводя процесс в тупик. Необходимо приложить все усилия, чтобы решить эту проблему как можно скорее, и в этом плане я рассчитываю на вашу поддержку», - отметил Григорян.

Подчеркнув, что остановить боевые действия и установить перемирие в зоне нагорно-карабахского конфликта удалось благодаря усилиям российской стороны, Григорян выразил мнение, что на данном этапе в Нагорном Карабахе должно быть обеспечено присутствие российских миротворцев на долгосрочной основе, сочтя это гарантией обеспечения мира и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха.

«Прошлогодняя война наглядно показала, что Нагорный Карабах ни при каких условиях не может быть в составе Азербайджана. Считаем, что в создавшейся ситуации в отношении Арцаха должен быть применен принцип «отделение во имя спасения», который фактически является современным проявлением принципа самоопределения народов и позволяет отдельным этническим группам не только отделяться от какого-либо государства, когда существует риск дискриминации, массового нарушения прав человека или геноцида, но и исключает объединение с таким государством. Принцип «отделение во имя спасения» должен лечь в основу концепции урегулирования нагорно-карабахской проблемы, которая не может считаться урегулированной до тех пор, пока не будет решен вопрос статуса Арцаха, - отметил Григорян, подчеркнув: - Президент Алиев продолжает цинично заявлять, что азербайджанская сторона считает живущих в Нагорном Карабахе армян своими гражданами. Лживость этих слов очевидна: никакое государство не станет бомбить и обстреливать ракетами, уничтожать мирных граждан, если считает их своими».

Секретарь Совбеза также говорил об открытом 12 апреля этого года в Баку при участии президента Азербайджана так называемом «Парке трофеев», посвященном войне в Карабахе, где наряду с армянской военной техникой выставлены манекены солдат армянских вооруженных сил, личные вещи и каски погибших армянских военнослужащих.

«Церемония открытия этого так называемого «парка» и выступление на ней президента Азербайджана еще раз наглядно демонстрируют, что вышеуказанная акция направлена на публичное унижение памяти погибших в войне, пропавших без вести и пленных. Полагаю, что опубликованные кадры с этого гнусного, несовместимого со здоровой психикой, ущербного мероприятия оставят тяжелый осадок у любого нормального человека. Если называть вещи своими именами, то сама идея создания такого «парка» в кавычках – это проявление настоящего фашизма», - заявил Армен Григорян, подчеркнув, что следует не допустить возрождения таких фашистских проявлений.

По мнению секретаря Совбеза Армении, со стороны ОДКБ должна быть дана надлежащая оценка этому так называемому «парку» в кавычках.

«Вдобавок ко всему этому на прошлой неделе президент Азербайджана заявил, что если Армения не предоставит Азербайджану коридор в Нахичеван через Сюникскую область Армении, то Азербайджан сделает это силой. Это не что иное, как прямая угроза территориальной целостности государства-члена ОДКБ, и такие демарши не должны оставаться без внимания, особенно с учетом агрессивных устремлений президента Азербайджана. Полагаю, что наша Организация должна выражать однозначную позицию по поводу любого посягательства на территорию любого из государств-членов ОДКБ», - заявил Армен Григорян.