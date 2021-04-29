В Армении от ковида вакцинировано 2690 человек: И.о премьер-министра считает это «позорно низким показателем»

Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, который посчитал это «позорно низким показателем».

«Сейчас во всем мире количество вакцинированных граждан является признаком качества страны во всех отношениях – экономическом, политическом, цивилизованном, поэтому это должно быть нашей повседневной работой», - заявил Никол Пашинян.

И.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян отметила, что уже несколько дней вакцина доступна каждому гражданину старше 18 лет.

«К сожалению, в Армении уже зафиксировано более 4 тысяч смертей от ковида. Вакцинация – этоединственный способ, который поможет положить конец этим катастрофическим смертям, обуздать следующие одна за другой волны заболевания и позволит окончательно решить проблему. Все вакцины, которые доступны в Армении, на 100% защищают от тяжелого и крайне тяжелого течения болезни. Я хочу отметить, что риск легкого или тяжелого побочного эффекта от вакцины практически равен нулю. Сравним это с количеством смертей из-за заражения ковидом, которое, к сожалению, приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Поэтому прошу и призываю вас, уважаемые коллеги, активно включиться в процесс, показать на своем примере, что это приоритетный вопрос, который нам необходимо решить. Мне вчера сделали прививку, господину Авиняну [вице-премьеру] также сделали прививку. Я чувствую себя хорошо, надеюсь, этот пример будет заразительным», - заявила министр.

Пашинян в свою очередь выразил надежду на то, что присутствующие в зале будут вакцинированы в течение недели.

«У нас есть AstraZeneca, Sputnik V, в ближайшее время собираемся получить вакцину из Китая. Давайте констатируем, что если какая-либо вакцина будет представлять угрозу для здоровья и жизни граждан, правительство Армении просто не примет эту вакцину», - заявил и.о. премьер-министра.

«У нас есть договоренность с Российской Федерацией, что мы получим до миллиона доз вакцины, а также в очень больших количествах будем получать вакцину и от других партнеров. Представьте себе, что государство тратит огромные суммы, а потом оказывается, что мы принципиально не прививаемся», - подчеркнул Пашинян.