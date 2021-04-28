Во фракции «Мой шаг» не ищут альтернативы Пашиняну - Арарат Мирзоян

С целью преодоления внутриполитического кризиса в стране после 44-дневной войны премьер-министр Пашинян с парламентскими силам, требующими его отставки, достиг договоренности о проведении досрочных выборов. Однако во фракции «Мой шаг» уже несколько раз заявили, что их кандидатом в премьер-министры на новых выборах снова будет Никол Пашинян, которого оппозиция называет символом поражения.

Арарат Мирзоян, которого пресса часто считает наиболее подходящим кандидатом на замену Пашиняну для правящей партии, сегодня подтвердил, что они не ищут альтернативы.

Пашиняна после его отставки члены его команды уж выдвинули в качестве кандидата в премьер-министры, но чтобы были назначены внеочередные выборы, парламент должен дважды не избрать его на эту должность. В этом случае парламент будет распущен в силу права, и будут проведены новые выборы.

Ивета Тоноян, представляющая вторую по численности парламентскую фракцию «Процветающая Армения», сказала, что они уже готовятся к выборам, а работу над предвыборной программой лично координирует их кандидат в премьер-министры Гагик Царукян.

«У «Процветающей Армении» есть своя повестка дня, которую я и в сотый раз подтвержу, если потребуется: участие в выборах 20 июня собственным списком во главе с Гагиком Царукяном, победа и выдвижение Гагика Царукяна на должность руководителя государства», - сказала Тоноян.

В ППА заявляют, что сюрпризов не будет и они кандидата в премьер-министры сейчас выдвигать не станут. С таким же заявлением выступила и оппозиционная фракция «Просвещенная Армения».

В этой оппозиционной фракции сегодня отказались отвечать на вопросы журналистов. Не стали говорить и о заявлении первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который заявил, что парламентская оппозиция, по сути, заключила неконституционное соглашение с премьер-министром, и посоветовал оппозиции со всей серьезностью отнестись к аргументам бывшего руководителя аппарата Конституционного суда Эдгара Казаряна, которые он изложил в статье «Согласно Конституции, премьер-министр не имеет права занимать должность после отставки».

Ивета Тоноян посоветовала первому президенту ознакомиться и с мнением других специалистов по конституционному праву. «Я вижу явную тенденцию обвинить «Процветающую Армению», «Просвещенную Армению» или другие политические силы в некоторых процессах, и я считаю, что эти люди обслуживают совершенно другие повестки, и было бы очень хорошо, если бы они оказались достаточно честными, чтобы сказать, какие повестки они обслуживают. «Процветающая Армения» не обслуживает ничьи повестки, у «Процветающей Армении» есть собственная повестка», - сказала она.

Говорить о возможных коалициях после выборов и оппозиция, и власть пока считают преждевременным, по сути, не исключая ни одного варианта и признавая, что вероятность того, что какая-либо сила наберет 50 + 1% голосов, невелика.