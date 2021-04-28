Принят пакет поправок, ужесточающих наказание за нарушения на выборах

Автор предложенного пакета поправок, депутат правящей фракции «Мой шаг» Ваагн Овакимян подчеркнул, что это одно из предложений, а в целом данной законодательной инициативой делается попытка, прежде всего, предотвратить нарушения, а в случае нарушения наказание будет более суровым, чем предусматривает действующий закон.

«До революции во время выборов вы помните случаи, когда какие-то группы пытались воспрепятствовать агитационной кампании оппозиции, и затем они оставались безнаказанными, потому что этой нормы не было. Согласно этой норме, независимо от политических взглядов, от того, власть это или оппозиция, если кто-то попытается воспрепятствовать агитационной кампании, он должен быть привлечен к уголовной ответственности», - сказал Овакимян.

Одной из поправок в Уголовный кодекс предлагается предусмотреть ответственность за все случаи, когда в результате воспрепятствования избирательному процессу результаты голосования на избирательном участке признаются недействительными. В случае воспрепятствования осуществлению права голоса, работе избирательных комиссий или осуществлению полномочий лиц, участвующих в выборах, прежнее наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 1 года заменяется наказанием в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В законопроекте предлагается уголовная ответственность за воспрепятствование предвыборной агитации, применение насилия или его угрозы на избирательном участке или у входа на избирательный участок - до 6 лет лишения свободы.

По словам депутата правящей фракции, в действующем Уголовном кодексе есть пробелы также по части избирательных взяток. Согласно предложенной поправке, любое лицо будет привлечено к уголовной ответственности, предусматривающей максимально до 5 лет лишения свободы, если попытается материально заинтересовать людей участвовать в митинге или отказаться от участия в нем.

«Если человек раздает избирательные взятки, но говорит, что не связан с какой-либо политической силой, и заявляет: докажите, что я связан, в этом случае он не подпадает под эту статью. Это дополнение нужно для того, чтобы любой человек, который после назначения выборов попытается раздавать избирательные взятки, был привлечен к уголовной ответственности», - сказал Овакимян.

Во власти уверены, что эти изменения существенно повлияют на предстоящие внеочередные выборы.

«Могу поспорить с вами, господин Овакимян, что после реализации этих изменений эти нарушения будут иметь место во время избирательного процесса, в день выборов», - сказал депутат НС Арман Бабаджанян.

Бабаджанян, не входящий ни в одну из фракций парламента, подверг сомнению этот законодательный пакет, подчеркнув, что «Мой шаг» ничего не сделал, чтобы «помешать бывшей власти диктовать сегодня повестку дня».

«Вы просто не знаете, что вас ждет и какую катастрофу вы принесли. Мы сейчас спокойно сидим и думаем, что еще сделать, чтобы Кочарян и другие его сообщники-предатели как можно меньше влияли на выборы. Я далек от мысли, что с этими изменениями мы сможем найти принципиальные решения для проведения избирательного процесса свободным, справедливым и прозрачным образом, как вы отметили», - сказал Бабаджанян.

Инициатива фракции «Мой шаг» фактически лишает оппозицию средств для участия в выборах, речь идет о пожертвованиях, заметила депутат оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Ани Самсонян.

«У оппозиции нет рычагов, чтобы заставить людей делать пожертвования своей партии или фонду, но другой вопрос, например, власть, у которой есть исполнительные, административные рычаги, и она может косвенно использовать определенные средства, например бизнесменов, для пожертвований в предвыборный фонд или на предвыборную кампанию», - сказала Самсонян.

Документ еще должен быть утвержден президентом. А если он не подпишет закон и направит его в Конституционный суд, как сделал это в случае последних нескольких крупных законодательных поправок, вопрос будет отложен на месяцы, а выборы уже не за горами. Этот вопрос подняли несколько депутатов.

По словам руководителя фракции «Мой шаг» Лилит Макунц, президент осведомлен о предлагаемых изменениях, они ждут его ответа, при необходимости готовы обсудить отдельные детали, ответ из аппарата президента они пока не получили.