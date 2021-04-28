Анаит Аванесян и Тигран Авинян вакцинировались от коронавируса вакциной AstraZeneca

Сегодня Армения импортировала 24 тысячи доз вакцины AstraZeneca, предназначенной для 12 тысяч граждан, и две партии российской вакцины «Спутник V», предназначенные для 21 500 человек.

Кстати, все граждане и находящиеся в Армении иностранцы старше 18 лет могут на добровольной основе в любой поликлинике Армении бесплатно вакцинироваться препаратом AstraZeneca. Ранее и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян заявила, что этой вакциной должны вакцинироваться только граждане из группы риска старше 55 лет. На днях, однако, Аванесян изменила это решение, сняв возрастные ограничения.

Министр здравоохранения страны Анаит Аванесян сегодня сообщила журналистам, что в ближайшее время в Армению поступит партия китайской вакцины от коронавируса, произведенная компанией Синовак» (Cinovak). По ее словам, речь идет о партии из 100 тысяч доз для 50 тысяч человек. Китайская вакцина предоставлена бесплатно, в качестве дара, армянская сторона только организует ее транспортировку, отметила министр.

Она также сообщила, что Армения также намерена приобрести 1 млн доз российской вакцины «Спутник V».