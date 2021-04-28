Драм снова начал дорожать. По мнению экономиста, это положительно повлияет на инфляцию

После нескольких месяцев девальвации армянский драм в последние недели снова начал дорожать. Вчера в банках Армении один доллар США стоил 522 драма. Три недели назад самая низкая стоимость доллара составляла 538,5 драма.

Тенденция к стабилизации драма стала наблюдаться после того, как Центральный банк заявил о проведении операций на валютном рынке.

Драм начал обесцениваться после подписания лидерами Армении, Азербайджана и России 9 ноября заявления о прекращении огня в Карабахе. Экономисты объяснили, что граждане конвертируют свои сбережения в иностранную валюту, в частности в доллары, что привело к девальвации драма.

По мнению специалистов, девальвация драма является одной из причин инфляции.

«Сдерживание обменного курса положительно повлияет на инфляцию, - в беседе с Радио Азатутюн сказал экономист Айказ Фанян. - Но этот механизм будет работать с определенной временной задержкой обменного курса, то есть, мы сможем ощутить явное влияние на товары только через несколько недель, может быть, даже через месяц».

Экономист приводит в пример покупки за более дешевые доллары, которые появятся на рынке позже. «Речь идет об импортируемых товарах, которые ввозятся периодически, следовательно, товары, купленные за дешевые доллары, появятся на нашем рынке через несколько недель, и только тогда мы сможем почувствовать снижение цен», - сказал Фанян.

После трехстороннего заявления от 9 ноября Центральный банк уже четыре раза заявлял о проведении операций на валютном рынке.