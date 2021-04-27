Правительство планирует к 2026 году снизить отношение госдолга к ВВП ниже 60%

По словам и.о. министра финансов Атома Джанджугазяна, с этой целью будет проведена налогово-бюджетная консолидация.

«Правила подсказывают логику налогово-бюджетной консолидации, в частности, более высокий уровень роста и управляемости текущих расходов, увеличение потенциала экономического роста путем увеличения инвестиций в капитальные инфраструктурные проекты, что позволит обсуждать не вопрос снижения абсолютной величины долга правительства, потому что такого вопроса мы в нашей повестке дня не видим, а расширение возможности обслуживания этого долга, чего мы достигнем путем более значительного роста валового внутреннего продукта и более широких возможностей», - сказал он.

Коронавирус, 44-дневная война - в этих условиях бюджет 2020 года имел дефицит больше запланированного. Предусматривался дефицит в размере 161 млн драмов, однако был зарегистрирован вдвое больший дефицит, также в результате этого увеличился госдолг.

«У нас был почти такой же уровень расходов и даже чуть больше, со значительно меньшим уровнем налоговых поступлений, и цена этого - увеличение дефицита, что возможно только за счет изменения уровня государственного долга. Это то общее описание, которое у нас было в 2020 году», - сказал Джанджугазян.

Экономист Тадевос Аветисян считает маловероятным снижение отношения госдолга к ВВП до 2026 года, учитывая показатели предыдущих трех лет и текущую ситуацию в стране - политическую нестабильность, высокий инвестиционный риск, проблемы в сфере госуправления. Напротив, он прогнозирует, что в случае продолжения такой ситуации государство окажется в кризисе внешней задолженности.

«Я делаю простой расчет картины предыдущих трех лет, когда мы спроектируем макроэкономические оценки на следующие три года или на следующие пять лет, мы увидим, как быстро, через 1-2 года, мы попадем в когти кризиса внешней задолженности», - сказал Аветисян.

Во избежание кризиса, по мнению экономиста, помимо ужесточения налогового администрирования, необходим двузначный рост ВВП, а для этого нужны капитальные вложения. «Чтобы, например, в 2026 году мы обеспечили этот показатель на уровне 60%, госдолг стал 60% к ВВП. И есть менее рисковая управляемая зона. Такова общая ситуация, по большому счету, будет у нас так или нет, зависит от того, какие политические события у нас будут и вообще какая среднесрочная перспектива у вас на самом деле будет в смысле устойчивого экономического развития нашей страны», - отметил Тадевос Аветисян.