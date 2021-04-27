Цель ППА состоит в том, чтобы досрочные выборы состоялись 20 июня - Мелкумян ответил на озабоченность Тер-Петросяна

Цель возглавляемой Гагиком Царукяном партии «Процветающая Армения» (ППА) состоит в том, чтобы внеочередные парламентские выборы состоялись 20 июня, отвечая на озабоченность, выраженную вчера первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, заявил депутат от ППА Микаэл Мелкумян.

Первый президент Левон Тер-Петросян призвал политические силы, особенно «Процветающую Армению» и «Просвещенную Армению», со всей серьезностью отнестись к аргументам бывшего руководителя аппарата Конституционного суда Эдгара Казаряна, который в своей записи в Facebook написал: «Согласно Конституции, премьер-министр не имеет права занимать должность после отставки».

Есть и другое мнение, что Пашинян может быть временно исполняющим обязанности премьер-министра и это не противоречит Конституции. В своем исследовании его представила Платформа проверки фактов.

Как отметил Тер-Петросян, парламентская оппозиция, по сути, заключила неконституционное соглашение с премьер-министром. О предстоящих внеочередных выборах было объявлено после достижения договоренности между премьер-министром и парламентскими силами.

По словам Мелкумяна, официально они не обсуждали, является ли процесс неконституционным. Когда оценки юристов разнятся, вопрос, по словам оппозиционного депутата, должен быть решен в Конституционном суде, а это затянет избирательный процесс.

«Если мы начнем обращаться в Конституционный суд для обсуждения этого вопроса, это затянет процесс. Сегодня наша цель состоит в том, чтобы выборы 20 июня однозначно состоялись», - сказал депутат.

В правящей фракции «Мой шаг» утверждают, что не предпринимали никаких шагов, противоречащих Конституции. «Пытаются бросить тень на предстоящие выборы. То есть, это делают определенные круги, и к этому процессу присоединяется также первый президент, это трагедия», - заявили во фракции.

В возглавляемом Левоном Тер-Петросяном «Армянском национальном конгрессе» не отреагировали на оценки власти.

Означает ли заявление о неконституционности предстоящих выборов, что партия первого президента решила в них не участвовать? Выяснилось, что в АНК еще не приняли окончательного решения на этот счет, там заявили, что 7 мая будет проведен съезд партии.