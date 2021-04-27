Азербайджанские военные повредили глаз пастуху из армянского села в Сюнике; по словам его супруги, они грозились отвезти его в Баку

«Сволочи, они ударили меня, теперь у меня глаз не видит. Я пытался лечить его лекарствами, но лекарства не помогают», - говорит пастух.
После войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года село Аравус Сюникской области стало приграничной зоной. После корректировки границы пастбища жителей армянского села оказались прямо под носом у азербайджанских опорных пунктов.
Согласно рассказу пастуха, к нему подошли азербайджанские военнослужащие и стали угрожать ему, обругали и ударили его, требуя, чтобы он ушел вместе со скотом. «Но это наша земля», - возразил пастух.
«Они пригрозили, что отвезут его в Баку, если он не уйдет с этой земли. Они ударили его по спине, держали его под прицелом автоматов, он защищался от восьмерых», - рассказала жена Феликса Авакяна Нарине Авакян.
Помимо Феликса Авакяна, еще один пастух из Аравуса, Сережа Джахангирян, также в последние дни получал угрозы со стороны азербайджанских солдат. По словам местных жителей, теперь в селе опасаются вести скот на пастбища в тех местах.
Аравус – одно из сел укрупненной общины Тег. Глава администрации Тега Нерсес Шадунц сегодня пригласил российских миротворцев для урегулирования ситуации. «Прямо сейчас мы работаем над картой вместе с ними, они попытаются поднять вопрос в более высоких инстанциях. Попробуем через них сказать противнику, что эти территории наши», - отметил он.
В общине Тег семь сел, и все они сейчас стали приграничными. Аравус находится в нескольких сотнях метров от новой границы с Азербайджаном. Глава общинной администрации подчеркивает, что до последней недели подобных инцидентов не было. Он полагает, что на позициях Азербайджана появилась новая смена, возможно, с более агрессивным личным составом. «Похоже, им не понравилось, что наши пастухи приближаются на 100-150 метров, что это пастбище находится близ их постов… Возможно и такое, что они были в неадекватном состоянии», - отметил Шадунц.
Из-за проблем с пастбищами, возникшими после войны, местные жители продали большую часть скота. А оставшийся скот по большей части остается в коровниках.
«Негде пасти скот», - жалуется Феликс Авагян.
На инцидент с пастухом в Аравусе также отреагировал омбудсмен Армении Арман Татоян, который подчеркнул, что это только подтверждает необходимость создания зоны безопасности вокруг Сюника.
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