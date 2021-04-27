Комиссар Совета Европы по правам человека раскритиковала «Парк трофеев» в Баку

В письме она призвала азербайджанского лидера «проявить максимальную осторожность, чтобы не увековечивать и не приумножать и без того глубоко укоренившиеся обиды между истерзанными войной общинами в Нагорном Карабахе и вне его».

В этом контексте комиссар выразила обеспокоенность по поводу недавно открывшегося в Баку «Парка трофеев», где выставлена армянская военная техника, захваченная во время войны, а также представлены восковые манекены с изображением погибших и умирающих армянских солдат.

«Такие сцены я считаю унизительными и вызывающими беспокойство. Они могут обострить и усилить давние враждебные действия, умножить и способствовать нетерпимости», - написала комиссар Совета Европы.

Миятович призвала президента Азербайджана занять твердую позицию против любой риторики или действий, вызывающих вражду или ненависть, и вместо этого оказать полную политическую поддержку усилиям по содействию в достижении мира и согласия между людьми, пострадавшими в результате конфликта.

Комиссар Совета Европы по правам человека также подтвердила свою готовность посетить Азербайджан при первой же возможности, подчеркнув, что в соответствии со своим мандатом она может посещать все места, имеющие значение с точки зрения прав человека, в пределах международно признанных границ страны.