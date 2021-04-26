По данным SIPRI, «в 2020 году Азербайджан увеличил военные расходы, Армения - сократила»

В 2020 году Азербайджан продолжил резко увеличивать свои военные расходы, в то время как оборонный бюджет Армении был сокращен. Об этом говорится в докладе, опубликованном сегодня одним из самых влиятельных институтов, отслеживающих и анализирующих развитие на рынке вооружений, стокгольмским Международным институтом исследования проблем мира (SIPRI).

«В 2020 году Азербайджан увеличил свои военные расходы на 17%, что стало самым большим ростом среди стран Восточной Европы в 2020 году. Основной движущей силой такого роста стал конфликт с Арменией из-за Нагорного Карабаха», - отмечают эксперты SIPRI, добавляя, однако, что другая сторона конфликта, Армения, в 2020 году не только не увеличила расходы на оборону, но и сократила их на 2,6%.

Эксперты отмечают, что в 2020 году военный бюджет Азербайджана составил 2 млрд 238 млн долларов США. «Азербайджан занял 11-е место в мире по темпам роста военных расходов в 2020 году», - говорится в докладе. Кстати, согласно данным, размещенным на сайте SIPRI, оборонный бюджет Армении на 2020 год почти в четыре раза уступал военному бюджету Азербайджана и составил 638 млн долларов. В то же время и Армения, и Азербайджан в прошлом году продолжали тратить значительную часть своего ВВП на приобретение вооружения.

«Военные расходы Азербайджана в 2020 году составили 5,4% ВВП, а Армения - 4,9% ВВП», - отмечают эксперты Международного института исследования проблем мира, особо подчеркивая, что обе страны с точки зрения соотношения ВВП и военных расходов входят в первую десятку мира. Однако отметим, что среди 10 стран, упомянутых авторами доклада, Армения единственная не имеет ни богатых запасов энергоносителей, ни прямого выхода к морю.

Другой сосед Армении, Турция, в 2020 году сократила военные расходы. По данным Международного института исследования проблем мира, расходы Турции на вооружение и другие военные нужды в прошлом году сократились на 5%. Однако в абсолютных цифрах Турция продолжает оставаться лидером в регионе. «Военные расходы Турции в 2020 году составили 17 млрд 700 млн долларов США», - отмечают эксперты SIPRI, особо подчеркивая, что хотя в прошлом году по сравнению с 2019 годом военные расходы Анкары снизились, Турция остается одной из стран, потративших на армию больше всего средств в течение последнего десятилетия. «С 2011 года военные расходы Турции увеличились на 77%. Темпы роста ускорились с 2015 года, когда Турция начала проводить гораздо более агрессивную внешнюю политику», - отмечают эксперты стокгольмского института.

Кстати, согласно опубликованному сегодня докладу, Турция в 2020 году заняла 16-е место в мире по объему абсолютных военных расходов, опередив на две строчки другого соседа Армении - Иран.

«Военные расходы Исламской Республики Иран в 2020 году составили 15 млрд 800 млн долларов США», - говорится в докладе.

Однако авторы доклада отмечают, что в прошлом году Тегеран также был вынужден сократить свой военный бюджет примерно на 3%.

«Это продолжение тенденции, которая впервые стала заметна в 2018 году, когда Соединенные Штаты подтвердили санкции против Ирана в связи с его ядерной программой. С 2018-го по 2020 год общий объем военных расходов Ирана сократился на 20%», - говорится в докладе.

«Стратегический союзник Армении, Россия, в 2020 году продолжила увеличивать военные расходы, доведя их до 61 млрд 700 млн долларов, что на 2,5% больше, чем в 2019 году», - отмечают специалисты SIPRI, утверждая, что, по их расчетам, с 2011 года оборонный бюджет России вырос на 26%. Вместе с тем авторы доклада отмечают, что, судя по их анализу, эпидемия коронавируса в определенной степени повлияла на военные расходы России.

«Расходы России в оборонной сфере более чем на 6% меньше, чем общий оборонный бюджет страны», - отмечают эксперты Международного института исследования проблем мира.

«Однако эпидемия Covid-19 не оказала глобального влияния на военные расходы в мире. 62% военных расходов в 2020 году снова пришлось на пять стран мира - США, Китай, Индию, Россию и Великобританию», - заявили эксперты SIPRI.