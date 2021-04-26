"Оскар" за лучший фильм получила "Земля кочевников"

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения наград Американской киноакадемии.

"Оскар" как лучший фильм получила картина "Земля кочевников", а его режиссёр Хлоя Чжао награждена золотой статуэткой за лучшую режиссуру. Она стала второй в истории женщиной, которая получила эту награду как лучший режиссёр. Первой была Кэтрин Бигелоу, получившая "Оскар" за фильм "Повелитель бури".

"Земля кочевников" рассказывает об американцах, которые потеряли свои дома во время финансового кризиса 2008 года и вынуждены путешествовать по Соединенным Штатам в поисках сезонного заработка. Сыгравшая главную героиню Фрэнсис Макдорманд получила "Оскар" за лучшую женскую роль. Получая золотую статуэтку, Макдорманд завыла по-волчьи в память о недавно умершем звукорежиссере Майкле Вулфе Снайдере.

Ранее картина "Земля кочевников" получила премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм", а также удостоилась четырех премий Британской академии (BAFTA), награды Гильдии режиссеров США и двух призов Венецианского кинофестиваля.

"Оскар" за лучшую мужскую роль получил 83-летний Энтони Хопкинс, сыгравший страдающего деменцией героя в фильме "Отец". Хопкинс стал самым пожилым актером в истории, получившим "Оскар" за главную роль. Актёр не присутствовал на церемонии, награду от его имени получил Хоакин Феникс.

Награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Дэниэл Калуя за роль в фильме "Иуда и Черный мессия". Лучшей актрисой в роли второго плана стала Юн Ё-джон за работу в картине "Минари". Она первая актриса из Южной Кореи, получившая "Оскар".

Черно-белый фильм "Манк" Дэвида Финчера получил награды за работу художника-постановщика и оператора.

Мультфильм "Душа" удостоен премии "Оскар" как лучший анимационный фильм, а также за лучший оригинальный саундтрек.

"Довод" Кристофера Нолана признали лучшим по спецэффектам. Лучшим фильмом на иностранном языке стал "Еще по одной" датского режиссера Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсеном.

Церемония вручения премии "Оскар" должна была пройти 28 февраля, но из-за пандемии её перенесли на 25 апреля. Она прошла в очном режиме в здании железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса "Юнион Стэйшн". Все присутствующие должны были быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Для тех номинантов, которые не смогли приехать в США, были организованы площадки в Париже и в Лондоне.