Ильхам Алиев вновь заявляет о «Зангезурском транспортном коридоре»

Как передает АзерТАдж,выступая на 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН, Алиев заявил: «В настоящее время мы работаем над «Зангезурским транспортным коридором», который станет составной частью коридора Восток-Запад, соединяющего Азию с Европой. Этот коридор позволит усилить позиции Азербайджана как транспортного и логистического центра Евразии. Я приглашаю страны-партнеры из Азиатско-Тихоокеанского бассейна рассмотреть потенциал этого регионального проекта».

Между тем, отвечая на предыдущее подобное заявление Алиева, премьер-министр Никол Пашинян, подчеркнул, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября нет слов «Зангезур», «Сюник» или «коридор», а речь идет об открытии региональных коммуникаций.