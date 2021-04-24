Председатель Сената Франции подчеркнул необходимость немедленного освобождения армянских военнопленных

Председатель Сената Франции Жерар Ларше сегодня подчеркнул необходимость немедленного освобождения Азербайджаном армянских военнопленных. Ларше подчеркнул, что Азербайджан обязан сделать это в соответствии со всеми подписанными им международными договорами.

Он также напомнил, что на этой неделе вопрос военнопленных обсуждался и на сессии ПАСЕ и один из членов Сената Франции выступил с речью, подчеркнув актуальность вопроса.

Сегодня мы спросили председателя Сената Франции, какие действенные шаги предпринимает Франция как государство-член ОБСЕ и в частности Сенат этой страны для мирного урегулирования карабахского конфликта и международного признания права народа Нагорного Карабаха на самоопределение.

«Необходимо придать новый импульс сопредседательству Минской группы ОБСЕ. В пятницу перед приездом в Армению я встретился с президентом Франции, после визита я вновь встречусь с ним и передам ему акценты этой встречи. В первой половине 2022 года Франция примет председательство в ЕС», - ответил он.