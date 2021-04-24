Премьер-министр Армении выступил с посланием по случаю 106-й годовщины Геноцида армян

В послании, текст которого опубликован на официальном сайте премьер-министра, Никол Пашинян сказал:

«Дорогие соотечественники,

Сегодня, как и на протяжении десятилетий, мы поминаем невинных жертв Геноцида армян. Мы воздаем дань уважения 1,5 миллионам мучеников, которые стали жертвами преступной политики властей Османской империи во время Первой мировой войны.

106 лет назад руками и по идее правительства младотурок в Османской империи был осуществлен первый геноцид 20-го века. Великие державы в те дни назвали произошедшее преступлением против человечества и человеческой цивилизации. Даже если пройдут тысячелетия, мы, армяне, продолжим помнить и не позволим миру забыть, что 24 апреля 1915 года самые видные представители западноармянской интеллигенции были арестованы и приговорены к смертной казни. Была обезглавлена интеллектуальная, духовная и культурная элита народа. Армянский народ был лишен права жить в колыбели своей истории. Он подвергся массовым убийствам, был изгнан из Родины, перенес бесчеловечные страдания и беспрецедентные потери. Невозможно оценить ущерб, нанесенный культурному и религиозному наследию нашего народа.

Вместе с нами лишились своей родины понтийские греки, ассирийцы и езиды. Эти братские для нас, армян, народы также подверглись уничтожению, лишившись права жить в родных для них местах.

Кто был виновен в тех ужасных преступлениях, кто несет ответственность за них? Ответ однозначный: младотурецкое правительство Османской империи со своей идеологией тюркизма и пантюркизма, одной из ключевых целей которого было создание моноэтнической и экспансионистской Турции, что, в свою очередь, родило идею армянофобии и освобождения от национальных и религиозных меньшинств.

Во время Второй мировой войны под руководством нацистской партии Германии был осуществлен геноцид еврейского народа. Шесть миллионов евреев стали жертвами Холокоста. После войны виновные были привлечены к ответственности и понесли заслуженное наказание. Была также осуждена идеология, которой руководствовались вершители геноцида. Нацизм был справедливо заклеймен как преступная идеология, и сегодня никто в мире не осмеливается что-либо сказать в его защиту.

Однако в силу исторических обстоятельств этого не произошло в случае Геноцида армян. Во-первых, в первой половине прошлого века еще не были разработаны такие механизмы правосудия, которые привлекали бы к ответственности за такие чудовищные преступления, совершенные государством. Даже термина геноцид не существовало.

Более того, армянский народ был лишен возможности добиваться правосудия. В первые десятилетия после геноцида голос диаспоры был недостаточно слышим: она только-только залечивала свои раны и выстраивала национальные структуры. А Советская Армения до окончания Великой Отечественной войны вообще была лишена возможности заниматься этим вопросом.

Армянская диаспора смогла поднять вопрос о признании Геноцида армян только в последующие после Второй мировой войны десятилетия. Однако в ту эпоху, когда мир был двухполярным, пантюркизм считался историческим прошлым. Геноцид армян и породившая его идеология остались безнаказанными. А преступления, которые остаются безнаказанными, и идеологии, которые их подпитывают, имеют привычку повторяться и снова проявляться.

Вторая Карабахская война, азербайджано-турецкая агрессия, направленная на уничтожение армянского народа в Арцахе, экспансионистская внешняя политика Турции, территориальные претензии в отношении Армении - свидетельства возрождения идеологии геноцида. Армянофобия составляет суть пантюркизма, и сегодня ее самые отвратительные проявления мы видим в Азербайджане в исполнении властей этой страны.

Каким должен быть наш ответ на эту неопантюркистскую угрозу? Только и только сильная, современная Армения с сильными союзниками, которая будет зиждиться на принципах демократии и верховенства закона. В то же время, невозможно отрицать, что только осуждение преступления останавливает новые преступления в будущем, и мы высоко ценим признание Геноцида армян со стороны различных стран мира.

Сказанное, однако, нельзя трактовать как отказ от регионально диалога. Мы к этому готовы. Однако диалог, который мы себе представляем, не может вестись с позиции силы. Он может происходить только по принципу равноправия. Мы никогда не поставим под сомнение факт Геноцида армян, и пусть никто не думает, что какой-либо армянин, какое-либо политическое течение в Армении или диаспоре предаст память наших невинных жертв и станет соучастником Геноцида армян. Именно признание и осуждение геноцида должно остановить новые злодеяния.

Дорогие соотечественники,

24 апреля - самый подходящий момент для размышлений о прошлом и будущем нашей нации, нашего народа, самый подходящий повод для самопознания, оценки своих сил и дальнейших шагов. Самым важным выводом, который можно сделать из этого, является следующее: вызовы, с которыми столкнулся наш народ в начале прошлого века, существуют и сегодня. Вторая Карабахская война является ярким тому подтверждением. Только Армения с ведущей экономикой, современной системой безопасности и политической системой, которая объединит вокруг себя всех армян, может противостоять этим вызовам».