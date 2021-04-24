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В Баку надеются, что администрация США не допустит «исторической ошибки»

Хикмет Гаджиев

В связи с сообщениями о возможном признании президентом США факта геноцида армян в Османской Турции официальный Баку призвал Вашингтон «не допускать исторической ошибки».

«Историю должны изучать историки. Если такой шаг все же произойдет, Азербайджан решительно осудит его», - накануне заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает АзерТАдж.

«Президент Ильхам Алиев неоднократно отмечал, что шаг против Турции — это и шаг против Азербайджана, и любой шаг против Азербайджана — это шаг против Турции», - заявил чиновник.

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