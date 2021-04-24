В Баку надеются, что администрация США не допустит «исторической ошибки»

«Историю должны изучать историки. Если такой шаг все же произойдет, Азербайджан решительно осудит его», - накануне заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает АзерТАдж.

«Президент Ильхам Алиев неоднократно отмечал, что шаг против Турции — это и шаг против Азербайджана, и любой шаг против Азербайджана — это шаг против Турции», - заявил чиновник.