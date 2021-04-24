С точки зрения ООН, факт геноцида должен быть признан соответствующим судом

Отвечая на вопрос журналистов о том, какова позиция ООН по поводу возможного признания Геноцида армян президентом США, последний сказал: «Как правило, мы не комментируем события, имевшие место до создания организации. В различных ситуациях и обстоятельствах мы заявляли, что факт геноцида должен решаться соответствующими судебными органами».

Ранее ряд западных СМИ сообщал, что президент США Джо Байден намерен использовать термин геноцид в своем обращении, приуроченном ко Дню памяти жертв массовых убийств и депортаций армян в Османской империи 1915 года, который отмечается 24 апреля.