Оказавшийся в Иране армянский самолет прибыл в Ереван

Возвращение самолета стало возможным благодаря совместной работе Комитета гражданской авиации и Министерства иностранных дел.

В Комитете гражданской авиации и компании Fly Armenia Airways, эксплуатирующей самолет, отметили, что самолет отклонился от первоначального курса, он должен был направиться в аэропорт украинского города Гостомель на техническое обслуживание, но оказался в Иране.

Группа, состоящая из представителей Комитета гражданской авиации и авиакомпании, уже долгое время находилась в Исламской Республике Иран, где велись переговоры о возвращении самолета в Армению.

Отметим, что наиболее распространенной циркулирующей версией было то, что армянская сторона продала самолет Ирану, поскольку Иран находится под американскими санкциями, а США запретили продажу и предоставление Ирану любых самолетов, включая технические детали, следовательно, эта страна периодически ищет способы обойти эти санкции.

США призвали стороны как можно скорее обнаружить и вернуть самолет.

Самолет Boeing 737-300 зарегистрирован в парке воздушных судов Fly Armenia Airways, которая взяла его в аренду сроком на 5 лет, то есть, авиакомпания не является владельцем самолета, и он в Армении полетов не совершал. В авиакомпании ранее сообщили, что возвращение самолета задерживается из-за многочисленных технических проблем и его нужно привести в надлежащее состояние для осуществления полета.