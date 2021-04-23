Сегодня в 23:00 во всех армянских храмах зазвонят колокола в память о жертвах Геноцида

Об этом сообщает информационная система Первопрестольного Св. Эчмиадзина.
24 апреля отмечается как день памяти жертв Геноцида армян.
Под руководством Католикоса всех армян Гарегина Второго колокола всех храмов Армянской церкви зазвенят сегодня в 23:00 в память о святых мучениках Геноцида армян.
Об этом сообщает информационная система Первопрестольного Св. Эчмиадзина.
24 апреля отмечается как день памяти жертв Геноцида армян.
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