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Армения

Сегодня в 23:00 во всех армянских храмах зазвонят колокола в память о жертвах Геноцида

Кафедральный собор в Эчмиадзине

Под руководством Католикоса всех армян Гарегина Второго колокола всех храмов Армянской церкви зазвенят сегодня в 23:00 в память о святых мучениках Геноцида армян.

Об этом сообщает информационная система Первопрестольного Св. Эчмиадзина.

24 апреля отмечается как день памяти жертв Геноцида армян.

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