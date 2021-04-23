Глава Минсоцтруда Армении ушел в отставку

Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

По словам Аракеляна, он взял на себя ответственность в сложный послевоенный период с одной целью – помочь преодолеть социальные последствия войны в Нагорном Карабахе.

«Сегодня мы можем констатировать, что Арцах [Нагорный Карабах – ред.] преодолел социальный кризис и вступил в новую фазу реализации программ развития и жилищного обустройства, в связи с чем я выражаю свое удовлетворение и считаю социальные вызовы в достаточной мере преодоленными», — написал Месроп Аракелян.

Аракелян находился на посту министра труда и по социальным вопросам с ноября 2020 года.