Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Глава Минсоцтруда Армении ушел в отставку

Месроп Аракелян

Министр труда и по социальным вопросам Армении Месроп Аракелян сегодня ушел в отставку.

Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

По словам Аракеляна, он взял на себя ответственность в сложный послевоенный период с одной целью – помочь преодолеть социальные последствия войны в Нагорном Карабахе.

«Сегодня мы можем констатировать, что Арцах [Нагорный Карабах – ред.] преодолел социальный кризис и вступил в новую фазу реализации программ развития и жилищного обустройства, в связи с чем я выражаю свое удовлетворение и считаю социальные вызовы в достаточной мере преодоленными», — написал Месроп Аракелян.

Аракелян находился на посту министра труда и по социальным вопросам с ноября 2020 года.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG