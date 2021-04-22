После годичного спада ожидается рост экономики Армении

Об этом стало известно сегодня на заседании правительства, где было заявлено, что количество рабочих мест, зарегистрированных в прошлом месяце, увеличилось на 2500, по сравнению с мартом 2020 года.

Именно заявлением об увеличении количества рабочих мест премьер-министр Никол Пашинян открыл сегодняшнее заседание правительства, назвав такое изменение очередным сигналом восстановления экономики.

Председатель Комитета государственных доходов Эдуард Ованнисян представил цифры: «По сравнению с прошлым годом, количество рабочих мест с налоговой базой, то есть с зарплатой выше нуля, увеличилось на 2500. И вообще с учетом наличия с марта прошлого года пандемии и ее возможного влияния, сравнительные анализы были проведены также по сравнению с 2019 годом с целью более образного понимания ситуации. По сравнению с мартом 2019 года, количество тех же рабочих мест увеличилось на 38 тысяч».

Ованнисян отметил, что в прошлом месяце средняя заработная плата в Армении составила около 211 тыс. 500 драмов, что примерно на 12 тыс. драмов больше, по сравнению с мартом прошлого года и примерно на 28 тыс. драмов больше, по сравнению с мартом 2019 года.

Достоверность показателей роста рабочих мест премьер-министр обосновал так: «Хочу констатировать, что эти цифры формируются на основе отчетов, представленных работодателями. И речь идет о тех рабочих местах, на которых выплачивалась зарплата, был учтен и был представлен отчетами или был выплачен, или будет выплачен подоходный налог».

По словам Пашиняна, общее количество рабочих мест в Армении, по данным за прошлый месяц, составляет около 622 тысяч. Он напомнил, что когда эпидемия коронавируса в стране только началась, всего за один месяц, в апреле 2020 года, количество зарегистрированных рабочих мест в Армении сократилось примерно на 70 тысяч, однако, по словам премьер-министра, теперь эта потеря восстановлена.

Министр экономики Ваан Керобян объяснил рост рабочих мест восстановлением экономики. «И если мы сравним этот год с 2019 годом, который был лучшим экономическим годом в Армении, то и январь, и февраль, и март идут лучше, чем 2019 году», - сказал он.

На вопрос Радио Азатутюн, значит ли это, что в марте будет зафиксирован экономический рост, министр ответил утвердительно. На просьбу привести цифры, Керобян ответил: «По моим расчетам, рост составит порядка 7-7,5%».

Координатор программ офиса экономических исследований Бюро АРФД Тадевос Аветисян сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказал, что увеличение рабочих мест объясняется сокращением теневой экономики, а не оздоровлением экономики Армении. «А что касается ожидания в марте и апреле роста экономической активности по сравнению с прошлым годом, то я в начале года сказал, что так и должно быть, потому что когда сравниваешь экономическую ситуацию без ограничений с ситуацией в марте-апреле-мае 2020 года в условиях полного локдауна, то это ясно», - сказал он.

На вопрос, значит ли это, что при отмене ограничений, даже если правительство ничего не предпримет, экономический рост будет сам собой, Аветисян ответил утвердительно.

Экономист подчеркнул, что для того, чтобы можно было говорить об устойчивом экономическом росте, необходимы инвестиции. «Чем больше они говорят об инвестициях, тем больше статистика показывает печальные показатели, например, в 2020 году (такого рекорда давно не было) чистый приток прямых иностранных инвестиций составил минус 7,1 млрд драмов. Капитал убегает из нашей страны, то есть, многие прямые иностранные инвестиции покинули нашу страну, ушло больше, чем пришло. Это очень тревожно», - сказал он.