Азербайджанская сторона произвела выстрелы в направлении одного из домов Степанакерта – МВД Карабаха

Азербайджанская сторона произвела выстрелы в направлении одного из жилых домов Степанакерта. Об этом Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Нагорного Карабаха Унан Тадевосян, добавив, что вследствие стрельбы повреждена крыша одного из домов на улице Вагаршяна.

«Следователи уголовного розыска полиции сразу же выехали на место, сфотографировали место происшествия. В связи с инцидентом подготавливаются материалы», - сказал Тадевосян.

Дом снимает бежавшая из Шуши семья. Отец семейства Хачатур Мунчян сообщил Радио Азатутюн, что во время обстрела дома были он и два его сына 6 и 7 лет. Звук выстрела он не слышал. По словам Хачатура, азербайджанские позиции расположены в 4 километрах от их дома.

Пресс-секретарь МВД Карабаха сообщил, что об инциденте армянская сторона проинформировала командование российских миротворцев.

В прессе циркулирует информация о том, что азербайджанская сторона также вела интенсивный обстрел в направлении сел Шош, Мхитарашен и Тагавард. Тадевосян сказал, что в этой связи в полицию сообщений не поступало, однако в МВД подготавливаются материалы.

Главы сел Шош и Мхитарашен сообщили Радио Азатутюн, что у них, несмотря на режим прекращения огня, звуки выстрелов слышны почти каждый день.

