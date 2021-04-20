После отставки Пашинян останется врио премьер-министра

После ожидаемой отставки премьер-министра Никола Пашиняна с целью проведения досрочных парламентских выборов временно исполняющим обязанности главы исполнительной власти станет не вице-премьер Тигран Авинян, а сам Пашинян. Об этом сегодня во время парламентских брифингов сообщил депутат правящей фракции «Мой шаг» Арман Егоян.

Он подтвердил, что отставка Пашиняна ожидается в последней декаде апреля.

По словам Егояна, вопрос о том, пойдет ли правящая партия «Гражданский договор» на выборы в одиночку или в составе блока, пока обсуждается.

«Вопрос об участии в выборах в формате блока или партии все еще обсуждается, окончательного решения пока нет», - сказал он.

Депутат оппозиционной фракции «Просвещенная Армении» Геворк Горгисян сказал, что предложение главы их фракции Эдмона Марукяна, сделанное бывшим властям во время обсуждении выполнения программы правительства, все еще остается в силе, ответа от второго президента Армении Роберта Кочаряна и других они пока не получили.

Напомним, Марукян заявил, что если представители бывших властей не станут участвовать в избирательной кампании, «Просвещенная Армения» осуществит смену власти путем выборов.

«Предложение было сделано публично. Мы не ведем отдельных переговоров с какой-либо силой на данном этапе. Если бывают какие-либо переговоры с какой-либо силой, мы никогда не ведем их за кулисами, они бывают открытыми и прозрачными. Но я хочу напомнить вам о кампании «да-нет» 2020 года, когда нашему призыву последовали все политические силы и никто не сформировал фронт «нет». Потом это сделали юристы, исходя из профессиональных подходов, и агитационная кампания превратилась в фарс, потому что у Пашиняна не было соперника, которого он мог бы «похоронить» по своему обыкновению», - добавил Горгисян.