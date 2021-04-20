Офис президента США ответил на письмо армянских историков

Письмо президенту США Джозефу Байдену направили Ассоциация историков Армении, историки Института истории Национальной академии наук, Ереванского государственного университета и Педагогического университета имени Хачатура Абовяна.

Сегодня в ходе круглого стола в академии директор Института истории Национальной академии наук Ашот Мелконян зачитал полученный ответ.

«Спасибо за то, что связались с администрацией Байден-Харрис.

Президент Байден и вице-президент Харрис ценят любую возможность контактов с нами, и администрация благодарна за вашу информацию. Наша страна сталкивается с множеством вызовов, и подобные вашим письма помогают нам яснее и лучше понять, чем полезна вам может быть администрация Байдена и Харрис. Мы внимательно рассмотрим полученное письмо и постараемся дать ему ход», - говорится в ответе, полученном из офиса корреспонденции Байдена.