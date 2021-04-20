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Офис президента США ответил на письмо армянских историков

Офис президента США ответил на письмо армянских историков, касающееся употребления термина «геноцид».

Письмо президенту США Джозефу Байдену направили Ассоциация историков Армении, историки Института истории Национальной академии наук, Ереванского государственного университета и Педагогического университета имени Хачатура Абовяна.

Сегодня в ходе круглого стола в академии директор Института истории Национальной академии наук Ашот Мелконян зачитал полученный ответ.

«Спасибо за то, что связались с администрацией Байден-Харрис.

Президент Байден и вице-президент Харрис ценят любую возможность контактов с нами, и администрация благодарна за вашу информацию. Наша страна сталкивается с множеством вызовов, и подобные вашим письма помогают нам яснее и лучше понять, чем полезна вам может быть администрация Байдена и Харрис. Мы внимательно рассмотрим полученное письмо и постараемся дать ему ход», - говорится в ответе, полученном из офиса корреспонденции Байдена.

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