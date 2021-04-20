COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 24 человека

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 20 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 671 и сейчас составляет 189 688.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 24 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3919.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 982 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 14 896, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 942 001 (4 398 за сутки).