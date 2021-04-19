По мнению военного эксперта, идея премьера сократить срок обязательной военной службы проблематична

Идея премьер-министра Никола Пашиняна о том, что нужно подумать о существенном сокращении срока обязательной военной службы, например, о том, чтобы была трехмесячная или двухмесячная служба каждые пять лет, проблематична, неприемлема, полна негативных последствий и неперспективна, считает военный эксперт Карен Ованнисян.

Он подчеркивает, что два года установлены не просто так, трех месяцев недостаточно для приобретения военных навыков.



«В нашем регионе и вообще в этот период мы не должны проводить такие структурные изменения армии. Мы должны сделать акцент не на службе или людской силе, а на вооружении, военной промышленности, перевооружении нашего арсенала. Не на сроках службы, это не является решением вопроса. Сегодня вместо того, чтобы извлечь уроки и еще больше углубить знания, полученные в ходе службы, мы делаем обратное, начинаем идти более поверхностно», - сказал Ованнисян.



Пашинян вышеупомянутое заявление сделал два дня назад на встрече с жителями общины Гетап Вайоцдзорской области.

«Есть разные идеи, будем обсуждать. Например, есть идея, что должна быть, скажем, трехмесячная или двухмесячная служба каждые пять лет, чтобы молодые люди владели минимальными боевыми навыками, и у нас должна быть профессиональная армия. Да, когда солдат - профессиональный солдат, он другим делом не занимается», - заявил премьер-министр.

После войны власти Армении говорят о реформах в Вооруженных силах, не объясняя, какие именно изменения должны произойти. Депутат правящей парламентской фракции «Мой шаг», член комиссии по вопросам обороны и безопасности Армен Хачатрян сегодня в беседе с журналистами, касаясь заявления Никола Пашиняна, сказал, что то, что нормы военной службы должны быть пересмотрены, это однозначно, должна быть максимально сжатая служба.

«Мы не можем позволить, чтобы наша армия бездействовала или была неэффективна, должна быть максимально сжатая служба, у солдата не должно быть вообще времени, он должен проводить всю свою службу в обучении», - отметил Хачатрян.

По мнению военного эксперта, заявление премьер-министра укладывается в логику агитационной кампании, чтобы угодить родителям молодых людей, находящимся в тяжелом психологическом состоянии. «Это непрофессиональный подход, это очень проблематично, даже могу сказать, что в ближайшее время этим уже закладывается задача уничтожения армии, а следовательно, суверенитета Республики Армения», - сказал Карен Ованнисян.