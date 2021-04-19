В поражении Армении в войне виноваты генералы - Самвел Бабаян

В поражении Армении в 44-дневной войне виноваты генералы, большинство из которых оказались даже неспособны управлять вооруженными силами, оставив 1700 убитых и раненых на территориях, перешедших под контроль противника, на самом деле у Армении не было армии, вчера в интервью Общественной телекомпании заявил бывший секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Самвел Бабаян.

Напомним, в 1993–1999 гг. Бабаян был командующим Армией обороны Нагорного Карабаха, в 1996 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

Сразу после окончания 44-дневной войны, 10 ноября прошлого года, Бабаян отказался от должности секретаря Совета безопасности Карабаха и звания «Герой Арцаха».

На вопрос, можно ли было предотвратить войну, Бабаян ответил: «Я считаю, что это было невозможно. Я говорил об этом много раз, а не только сегодня, я говорил с 2013 года, что Азербайджан готовится к войне, и в тот день, когда он будет готов, он начнет эту войну… хотим мы того или нет. Он выигрывал время с помощью переговоров, чтобы подготовиться. И он этого не скрывал. К сожалению, армянская сторона не признавала этого, считала, что сверхдержавы - Америка, Франция, Россия - делают заявления, подписывают документы о том, что карабахский вопрос невозможно решить путем войны… армянская сторона жила этой надеждой и серьезно не занималась армией, вооружением, надеясь, что эти сверхдержавы не допустят войны. Это главная проблема, того, что произошло, нашего поражения. Армией не занимались, армию сделали вотчиной дилетантов, чтобы та обслуживала их интересы».

По словам Самвела Бабаяна, война показала, что мобилизационный ресурс и военно-техническая оснащенность армянских вооруженных сил просто не были готовы к боевым действиям.

Бабаян поднял еще один вопрос: представили ли руководители военной разведки политическому руководству страны реальную ситуацию? «Я приведу конкретный пример: самым лучшим является Нахичеванское направление․․․ Араратское, Сисиан, Мегри и еще несколько ․․․ Вы разместили там шесть тысяч, семь тысяч солдат, которые легко вооружены. Азербайджан за последние десять лет создал там армию․․․ Как в Карабахе у нас есть армия, так там он создал армию. Купил сотню последних российских танков Т-90 и всю артиллерию, начиная с гаубиц, залпов и прочего израильского оружия. Одним словом, эта армия вооружена самым современным в мире оружием. Сегодня в Нахичеване стоит 22-тысячная армия. На что мы надеялись, когда сидели и смотрели? Представьте, что мы не водрузили российский флаг в Ерашхаване», - сказал он.

Бабаян отметил, что высокопоставленные военные говорят, что армия была готова к войне, однако политическое руководство создало препятствия. «Это говорит о том, что эти люди просто хотят снять с себя вину. Но я считаю, что во всем виноваты генералы… Пашинян не может решать, что он отдал приказ о мобилизации․․․ то есть затем министр объявляет, организует эту мобилизацию, начальник Генштаба распределяет. Если Пашинян не отдал специального распоряжения о разрешении мобилизации, значит он виноват. Пашинян это будет или другое лицо. Если он позволил, отдал приказ, чтобы начать мобилизацию, то остальное уже должны делать генералы. Если они направили неподготовленных людей на передовую и прочее, то виноваты генералы. Если начальники разведки представляли доклады, начальник штаба, министр не предприняли никаких шагов и не доложили своему вышестоящему начальству, что это не в их компетенции, оно должны вмешаться, чтобы решить эти проблемы. Если доложили, значит, виноват политический руководитель. Если не доложили, они виноваты», - добавил Самвел Бабаян.