В Карабахе на аэродроме Степанакерта российские миротворцы готовятся к празднованию Дня Победы

Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Согласно сообщению, на аэродроме города Степанакерт в тренировках задействованы около 400 российских военнослужащих.

«К репетициям прохождения торжественным маршем привлекается личный состав 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа, составляющих основу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Помимо этого, к репетициям привлекается личный состав подразделений Центра гуманитарного реагирования, военной полиции, медицинского отряда специального назначения, группы управления российского миротворческого контингента, а также подразделений материально-технического обеспечения.

Планируется, что непосредственно в день 76-й годовщины Победы – 9 мая 2021 года – в торжественном шествии примут участие до 10 коробок, численностью до 45 военнослужащих каждая.

В настоящее время тренировки парадных расчетов российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе проводятся на регулярной основе в специально отведенное время, чтобы не мешать выполнению миротворческим контингентом задач по предназначению», - отмечается в сообщении Минобороны РФ.