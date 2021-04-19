Парламент Армении принял ряд законов, касающихся воинской службы

Во втором чтении и полностью законопроект был принят 102 голосами «за» при отсутствии голосовавших против и 2 воздержавшихся депутатах.

Законопроектом предлагается повысить возрастной порог для прохождения воинской службы до 63 лет для контрактников и до 65 лет для военнослужащих высшего офицерского состава в званиях «генерал-полковник» и «генерал армии».

103 голосами «за», 2 «против» при отсутствии воздержавшихся Национальное собрание во втором чтении и полностью также приняло другой законопроект, внесенный фракцией «Просвещенная Армения», в котором предлагается предоставлять отсрочку гражданам, достигшим призывного возраста, но не завершившим среднее специальное образование.