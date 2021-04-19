Заявление Пашиняна о разговоре с первым президентом не соответствует действительности – Левон Зурабян

В эфире воскресной аналитической программы Азатутюн ТВ «С Грайром Тамразяном» заместитель председателя партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левон Зурабян, в частности, прокомментировал и это заявление Никола Пашиняна.

«Я должен с сожалением констатировать, что руководитель Армении – лжец, потому что такого не было. При этом, Никол Пашинян говорит об этом очень категорично. Это абсолютная ложь, это не соответствует действительности, такого не было», - заявил Зурабян относительно заявления Пашиняна.

«Эта способность руководителя армянского государства лгать на самом деле представляет собой угрозу национальной безопасности, потому что он использует тот же стиль не только на внутриполитических встречах, но и на внешнеполитических встречах, и те катастрофические последствия, которые мы имеем в дипломатии, с которыми мы столкнулись во время войны, в какой-то степени связаны с его ненадежностью, с его неспособностью договариваться и в целом с довольно серьезными системными недостатками, которые есть в его правительстве», - добавил представитель АНК.

Зурабян призвал Пашиняна предоставить какое-либо доказательство того, что Левон Тер-Петросян сделал приписываемое ему заявление. «Если он говорит, что он цитирует, значит он можеткаким-то образом доказать, что такое было…. Но нет, это ложь, это неправда, такого не было», - отметил он, назвав поведение Пашиняна неподобающим для руководителя страны.

«Что касается позиции Тер-Петросяна по карабахскому вопросу, то народу она известна с 90-х годов, она никогда не менялась. В 1997 году Тер-Петросян предложил свой известный план, а точнее в своей известной статье он представил, какое есть решение карабахской проблемы, отметив, что это решение должно быть принято в тот момент, когда мы выступаем с позиции силы, и что если этого не сделать, то с годами, в будущем Азербайджан во много раз станет сильнее Армении, и то, что мы можем получить сейчас, мы будем просить, но так и не получим. Такая же позиция была высказана во время парламентских выборов 2017 года, когда мы просто предупреждали, и Тер-Петросян предупреждал весь народ, что уже сложилась ситуация, в которой если мы не пойдем на мир, нас будет ждать катастрофическая война со всеми ее тяжелыми последствиями», - заявил Левон Зурабян.