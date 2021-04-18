Они говорят, что у них будет Зангезурский коридор, значит, у нас будет Нахичеванский коридор – Пашинян

В этом контексте глава армянского правительства коснулся заявлений с азербайджанской стороны о коридоре через Сюникскую область Армении, которую в Азербайджане называют Зангезуром.

«Азербайджан постоянно заявляет о Зангезурском коридоре. Мы же задаем вопрос, подчеркивая, что в совместно подписанном документе нет слов «Сюник», «Зангезур», «Мегри» или «коридор».

Они постоянно говорят, что у них будет Зангезурский коридор. Ну, говорят и пусть говорят. А у нас, значит, будет Нахичеванский коридор, будет северо-азербайджанский коридор. То есть, мы дадим дорогу в обмен на дорогу. Представьте, какие изменения претерпит экономика Армении, если у нас будет железная дорога с Исламской Республикой Иран и с Российской Федерацией. Это наша важнейшая задача, после которой у Армении появится возможность использовать свои самые большие богатства», - в частности, заявил Никол Пашинян.