Пашинян о предстоящих выборах: «Убежден, что армянский народ будет судить справедливо»

Премьер отметил, что у многих людей может возникнуть вопрос, почему эта система не сработала во время войны в Карабахе. Сам же отвечая на этот вопрос, Пашинян объяснил, что эта система безопасности распространяется до границ Республики Армения, которые сама же Армения законом определила в 2010 году.

«Сегодня они спрашивают: как так получилось, что азербайджанцы стоят к востоку от села Шурнух? Мы отвечаем: по очень простой причине – потому что в 2010 году в Армении был принят закон об административном делении, где было написано, что восточнее Шурнуха находится Азербайджанская Республика. То есть, за пределами общинных земель Шурнуха находится Азербайджанская Республика.

Говорят, как же азербайджанцы вышли за Сотк и встали там? Также и потому, что Республика Армения написала в Законе об административно-территориальном делении от 2010 года, что граница с Арменией заканчивается в Сотке, после этого – это Азербайджанская Республика», - сказал Никол Пашинян.

Премьер также обратился к вопросу о судебной системе, отметив, что в этой связи есть проблемы. Пашинян напомнил, что после революции был выбран принцип «нет вендеттам». «Сегодня в Армении наименьшее количество заключенных и осужденных в истории третьей республики, то есть в армянских тюрьмах никогда не было меньше людей, чем сегодня». По его словам, это означает, что «да, не все виновные сегодня сидят в тюрьме, но и невиновных сегодня в тюрьмах нет».

«Люди сегодня делают очень справедливое замечание: а вот того-то вы не смогли отдать под суд. В ближайшее время пройдут парламентские выборы, и тех, кого мы не смогли отдать под суд, вы сможете засудить своим голосование», - заявил Никол Пашинян.

«Это тоже судебный процесс… Вы можете судить и нас, вы можете судить других. Убежден, что армянский народ будет судить справедливо», - подчеркнул премьер.