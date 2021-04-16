Вновь активизировались дискуссии о возможном членстве Азербайджана в ЕАЭС

«Несомненно, в ближайшие месяцы мы увидим более плотную работу Азербайджана на площадках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Таможенного союза», - сегодня заявил председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Беларуси Андрей Савиных.

Во время переговоров с президентом Беларуси в Баку два дня назад президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что Минск как союзник армян и азербайджанцев сможет сыграть серьезную роль как в восстановлении территорий, перешедших под контроль Азербайджана, так и в деле примирения армян и азербайджанцев.

После визита в Баку Лукашенко сначала поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, согласно сообщению Кремля, обсудив также ситуацию в Карабахе и вокруг него, а затем поговорил с первым президентом Казахстана, почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета Нурсултаном. Назарбаевым.

Российская пресса сегодня написала, что примирения между армянами и азербайджанцами будет легче достичь в рамках Евразийского экономического союза. В частности, обширную статью на эту тему под названием «Расширение «мини-СССР»: Азербайджан может стать наблюдателем в ЕАЭС» опубликовала Gazeta.ru. Российское издание пишет: «Азербайджан может начать процесс интеграции со странами ЕАЭС, в том числе и с Арменией - при посредничестве Белоруссии. Для начала официальный Баку мог бы получить статус наблюдателя, как, например, Молдавия, считают эксперты».

Эксперты отмечают, что сегодня основными торговыми партнерами Азербайджана являются Турция и Европейский союз, а рынок Евразийского союза, в частности, российский рынок, может быть очень интересен для Азербайджана, особенно если рассматривать его для неэнергетической торговли. С другой стороны, те же эксперты пишут, что Армения может дать свое согласие, выдвинув ряд условий Азербайджану.

Ранее РБК со ссылкой на свои источники написал, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждают возможное участие делегации Азербайджана в заседании межправительственного совета ЕАЭС, которое пройдет в Казани 29–30 апреля. Согласно правилам организации, для подобного участия необходимо согласие всех стран-членов ЕАЭС, то есть, и Армении.

Российская пресса пишет, что сегодня Армения и Азербайджан не могут прийти к согласию по двум основным вопросам. Во-первых, это вопрос возвращения военнопленных․ Армения требует возвращения всех военнопленных и гражданских лиц, которые до сих пор удерживаются в Азербайджане, в то время как официальный Баку заявляет, что вопрос военнопленных закрыт. Второй вопрос, по которому между Баку и Ереваном нет согласия, - это вопрос транспортных путей. РБК пишет, что Армения согласна на строительство железной дороги, которая свяжет Азербайджан и Нахичеван через территорию Мегри на юге страны, однако настаивает на том, чтобы одновременно с этим началось восстановление железной дороги через территорию Иджевана. Эти две дороги работали в советское время, но за 30 лет нагорно-карабахского конфликта они были либо демонтированы, либо разрушены. Кроме того, Ереван предлагает уже сейчас открыть железную дорогу Ереван-Тбилиси- Баку, а Азербайджан утверждает, что сначала должна открыться дорога через Мегри, а затем уже все остальные дороги.

В последние годы вопрос о возможном членстве Азербайджана в ЕАЭС периодически обсуждался в Москве, однако официальный Баку о таком намерении не заявлял, а после Карабахской войны посол Азербайджана в России заявил, что главным препятствием для членства Азербайджана в ЕАЭС был карабахский конфликт, и сегодня, когда этого препятствия, по его словам, уже нет, можно серьезно говорить о членстве.