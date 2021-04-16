«Просвещенная Армения» и «Мой шаг» в парламенте обменялись взаимными обвинениями

Вы не хотите знать правду, потому что хотите обвинить одного человека - премьер-министра, сегодня с таким обвинением в адрес оппозиции выступила вице-спикер Национального собрания Лена Назарян в своем внеочередном выступлении, когда парламент продолжал обсуждать выполнение программы правительства на 2020 год.

«Сейчас у Марукяна есть возможность лично прослушать аудиозапись и проверить, что говорилось на заседаниях Совета безопасности. Марукян говорит: нет, если ознакомлюсь, что я вам скажу, ничего. Он имеет в виду, что все равно не имеет права оглашать то, что узнает. Г-н Марукян, ничего нам не говорите, но, может быть, помимо премьер-министра у вас возникнут вопросы по поводу действий или бездействия других лиц. Вы не хотите знать правду, потому что хотите продолжить обвинять одного человека», - сказала Лена Назарян.

Марукян удивился, как Лена Назарян обвиняет его в попытке скрыть правду, ведь, по его словам, «Просвещенная Армения» с первого дня заявляла, что необходимо создать группу по сбору фактов и расследованию обстоятельства войны.

Марукян призвал действующие власти меньше говорить о прежних властях и больше представлять то, что они сами сделали или не сделали. Он считает, что Пашинян просто пытается избежать ответственности.

«Мы спрашиваем: как была проведена операция Леле-Тепе? Он отвечает: я не отдавал приказ, я вызвал несколько генералов, я выполнял роль модератора, спрашивал их мнение. Но затем, ясно ведь, кто-то, то есть, верховный главнокомандующий, премьер-министр, сказал: хорошо проводите операцию. После того, как выслушал мнение, кто отдал приказ об операции? Говорит: я был модератором. Вот такими модераторами вы были и в международных отношениях», - сказал глава фракции «Просвещенная Армения».

Марукян говорил также на внутриполитическую тему. Он заявил, что единственный выход из политического кризиса - смена власти, для ее осуществления он обратился с предложением к бывшим властям. «Я официально предлагаю бывшим властям, начиная от Роберта Кочаряна и заканчивая всеми другими представителями бывшей власти, - отойдите в сторону, и мы превратим этих людей в маленькую оппозиционную фракцию во главе с Николом Пашиняном. Отойдите в сторону. Если не отойдете, с кампанией против вас они пойдут по пути воспроизводства», - заявил он.

Революция 2018 года была для того, чтобы люди жили хорошо, но хорошо живут только те, кто получил власть, заявил Марукян. «Вы предали революцию, вы начали жить хорошо, и с того дня все было погублено, с того дня все пошло крахом. Только посмотрите, какая машина обслуживает Сурена Папикяна», - заявил оппозиционер.

Для Марукяна неприемлемо, что Пашинян не присутствует при обсуждении выполнения программы правительства, а вице-премьер и министры приезжают в последний момент для заключительного выступления.

Уже во время заключительного выступления министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян сначала опроверг заявление Марукяна, заявив, что они присутствовали на всем обсуждении.

«Г-н Марукян говорит: посмотрите, какая машина обслуживает г-на Папикяна. Здесь, кстати, ключевое слово - «обслуживать». Да, министра территориального управления обслуживает служебная машина, не Сурена Папикяна, а тот институт, который должен быть в этой роли. Теперь, г-н Марукян, у меня возникает вопрос: глава вашей фракции едет в Ванадзор и возвращается на самокате? Нет. Об этом может говорить человек, который отказался от служебной машины, который отказался от аренды квартиры, полагающейся ему в установленном законом порядке», - сказал министр.

Отметим, что на продолжающемся в парламенте уже третий день обсуждении не присутствует крупнейшая оппозиционная фракция «Процветающая Армения». Депутаты этой фракции не записались ни для вопросов, ни для выступлений.