«Я не представлял, что этот зал будет аплодировать поражению», - оппозиционный депутат

Вчера во время представления отчета о выполнении программы правительства на 2020 год премьер-министр Никол Пашинян в качестве основного докладчика выступил с объемной речью, которую провластные депутаты встретили овациями стоя.

Сегодня в ходе продолжения обсуждения отчета оппозиционные депутаты в своих выступлениях раскритиковали это поведение своих коллег из правящей фракции, что стало поводом для словесной перепалки в парламенте.

«Да, я тоже хочу сегодня поговорить о будущем Республики Армения, но, в отличие от вас, я, например, три года назад представлял себе будущее Республики Армения совершенно по-другому. Три года назад я и представить себе не мог, что этот зал будет аплодировать поражению, унижению, самоуничтожению, которое вы совершили. Вас в том будущем нет, у Республики Армения сегодня есть два будущего: одно - с вами, которое краткосрочно и никуда не ведет, второе - без вас, которое светлое, да, именно это будущее», - сказал Карен Симонян.

Провластный депутат Геворк Папоян, который считает, что их раскритиковали за то, что он аплодировали будущему Армении и Нагорного Карабаха, заявил, что снова сделал бы то же самое. «Да, я аплодировал и буду аплодировать во всех тех случаях, когда говорят о прекрасном будущем нашей страны, когда говорят о том, чтобы выпрямить спину нашей стране и нашему народу и двигаться вперед», - сказал он.

Депутат фракции «Просвещенная Армения» Тарон Симоян выделил ту часть выступления Пашиняна, в которой премьер-министр сказал, что ни один государственный институт не доложил ему о вероятности войны и это ослабило бдительность. Симонян удивлен, как он в результате анализа информации, полученной от его друзей, может однозначно предсказать войну и ее сроки, а госаппарат - нет.

«Чем в то время занимался государственный аппарат, за исключением преданных своему делу сотрудников дипломатического корпуса, которые работают день и ночь, 24 часа в сутки, остальные чем занимались?» - спросил Тарон Симонян.

Депутат Тагуи Товамсян, покинувшая правящую фракцию «Мой шаг», сказала, что даже спустя пять месяцев после войны она не видит действий, направленных на «выпрямление спины» государства. В качестве примера она указала на состояние Вооруженных сил. «У нас нет оснащенных окопов, у нас нет оснащенной передовой», - сказала она.

Независимый депутат Арман Бабаджанян затронул представленные вчера Пашиняном эпизоды, из которых стало очевидно, что все предыдущие власти вели переговоры и были готовы к так называемым болезненным компромиссам.

«В течение многих лет нам казалось, что мы скажем «да, мы готовы к болезненным компромиссам, мы готовы передать эти территории по формуле 7, 5+2, 3+4, 6+1, но сверхдержавы не придут к согласию, и мы в очередной раз сможем избежать этого», - подчеркнул депутат.

Бабаджанян также говорил о роли стратегического партнера Армении – России в этой войне. «Как получилось, что Азербайджан и Турция получили возможность напасть на Арцах? Почему Россия не смогла предотвратить эту войну?» - сказал он.

Бабаджанян также счел необходимым сказать о еще одном «крупном провале» власти в прошлом году - провале правовой политики, главным доказательством чего, по словам Бабаджаняна, является действующий Конституционный суд.

Обсуждение отчета «О ходе и результатах реализации программы правительства РА на 2020 год» в парламенте продолжится завтра.