На встрече со спецпредставителем ЕС премьер-министр Армении подчеркнул необходимость возвращения армянских военнопленных

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян назвал эффективным партнерство Армении-ЕС, в рамках которого реализуется множество программ. Никол Пашинян подчеркнул важность участия ЕС в реализуемых в Армении инфраструктурных проектах, и, в частности, сообщил, что правительство приняло решение начать строительство участка Сисиан-Каджаран дорожного коридора «Север-Юг».

Касаясь ситуации, сложившейся вследствие развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха войны, и гуманитарных проблем, премьер-министр отметил, что «важнейшим приоритетом для армянской стороны остается возвращение армянских военнопленных, что закреплено в 8-м пункте заявления от 10 ноября 2020 года, однако Азербайджан пытается исказить толкование этого пункта и затягивать возвращение военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц».

Никол Пашинян обратил внимание спецпредставителя ЕС на этот важный гуманитарный вопрос и подчеркнул важность участия международных партнеров, в том числе институтов ЕС, в его решении.

Согласно сообщению, премьер-министр коснулся «официально поощряемой высшим руководством Азербайджана политики армянофобии, очевидным проявлением которой является недавно открытый в Баку «парк» на тему войны в Карабахе, экспозиция, прославляющая совершенные Азербайджаном военные преступления, и вовлечение детей в эту политику».

Никол Пашинян выразил глубокое возмущение по этому поводу, посчитав это серьезным вызовом региональному миру и подчеркнув, что подобное поведение члена Совета Европы в 21-м веке немыслимо, и оно не может быть приемлемым для цивилизованного мира. Премьер-министр посчитал необходимым, чтобы «международное сообщество адекватно отреагировало на человеконенавистническую политику Азербайджана, и подчеркнул, что это является основанием для применения принципа «отделения во имя спасения» в случае Нагорного Карабаха».

Спецпредставитель ЕС отметил, что ЕС придает большое значение установлению мира на Южном Кавказе и обеспокоен нарушающими этот мир проявлениями, которые не позволяют создать нужную атмосферу. Тойво Клаар представил премьер-министру впечатления от поездки в приграничные районы Армении и проведенных там встреч. Была подчеркнута важность защиты прав жителей приграничных населенных пунктов.

Премьер-министр также обратил внимание спецпредставителя ЕС на манипулирование Азербайджаном вопроса въезда в Карабах, цель которого - воспрепятствовать гуманитарной деятельности международных организаций в Нагорном Карабахе. В этой связи Никол Пашинян подчеркнул важность привода Азербайджана в конструктивное поле. Реагируя на эту тему, посол ЕС в Армении отметила, что ЕС продолжит реализацию гуманитарных программ в Карабахе и оказание помощи.

Собеседники обменялись мнениями по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Премьер-министр Пашинян отметил, что вопрос статуса Нагорного Карабаха остается нерешенным и что позиция Армении в этом отношении заключается в том, что переговоры должны продолжаться в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Никол Пашинян и Тойво Клаар затронули и другие вопросы регионального значения, обменялись мнениями об открытии транспортной и экономической инфраструктуры.