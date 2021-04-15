Президент не стал подписывать закон, увеличивающий штрафы за оскорбление и клевету, отправив его в КС

Как отметили в пресс-службе президента, Армен Саркисян обратился в Конституционный суд (КС) по вопросу определения соответствия закона Конституции.

В сообщении отмечается, что изменения применимы и к средствам массовой информации и что президент республики «обсудил закон с руководителями ряда журналистских организаций, выслушал их замечания, мнения и опасения по поводу того, что законодательные инициативы, касающиеся сфер деятельности СМИ, обсуждаются и принимаются без учета мнения и предложений профессионального сообщества».

«Были также рассмотрены опасения, выраженные международными правозащитными структурами.

Президент республики придает большую важность свободе слова и мнения и озабочен тем, что, с одной стороны, с помощью планируемых изменений в сфере не решается какая-либо системная проблема, а с другой стороны, предлагаемые регулирования могут нанести существенный вред свободе слова и выражения, существенно ограничить свободу журналиста и возможности СМИ по части объективной критики, беспрепятственного освещения событий и явлений, в том числе деятельности чиновников, общественно-политических деятелей.

Свобода выражения мнений средств массовой информации, исполняющих роль «общественного контролера» в демократическом обществе, а также мнения по вопросам, представляющим общественный интерес, считаются наиболее защищенной категорией.

В Республике Армения свобода выражения мнения гарантирована статьей 42 Конституции. Право каждого лица на свободное выражение своего мнения закреплено также в ряде международных документов.

Оскорбление и клевета, несомненно, недопустимы, неприемлемы и предосудительны.

В то же время, анализ правовых источников позволяет сделать вывод, что любое ограничение свободы выражения мнений в демократическом обществе (включая предусмотренный законом размер компенсации) должно быть обоснованным и соразмерным, компенсация должна быть созвучна социально-экономической ситуации в стране, а применение компенсации не должно отрицательно влиять на свободу слова и обсуждение общественных вопросов, создавая для ответчика несоразмерно тяжелое материальное бремя, которое может иметь решающее влияние на его деятельность.

Закон очевидно проблематичен с точки зрения конституционности», - говорится в сообщении.

В пресс-службе президента отметили, что учитывая вышеизложенное, президент республики не подписал принятый Национальным собранием закон и обратился в Конституционный суд по вопросу определения соответствия закона Конституции.