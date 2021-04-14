Обсуждается вопрос о создании опорного пункта 102-й российской военной базы в Сюнике

Об этом сегодня в Национальном собрании заявил премьер-министр Никол Пашинян, подчеркнув, что это подкреплено несколькими десятками международных соглашений стратегического характера и взаимными союзническими обязательствами.

«В этом плане совместная армяно-российская военная группировка и совместная армяно-российская система ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности имеют практическое значение для безопасности Армении. По логике договоров, на основе которых сформированы эти две системы, нападение на Армению означает нападение на Россию, и обе страны должны совместно противостоять внешним вызовам», - заявил премьер-министр.

Он подчеркнул, что в этом контексте начался широкомасштабный процесс реформирования Вооруженных сил Армении, который будет включать в себя сначала структурные, а затем и содержательные изменения.

«В стратегической перспективе мы представляем себе, что мы должны серьезно обсудить переход Республики Армения к профессиональной армии, и мы должны суметь существенно изменить структуру срочной или мобилизационной воинской службы. Кроме того, мы обсуждаем вопрос расширения возможностей 102-й российской военной базы в Армении, также ведем продуктивные переговоры с нашими российскими партнерами о размещении опорного пункта 102-й военной базы в Сюникской области.

В перспективе мы представляем себе, что охрана тех участков государственной границы Армении, которая осуществляется Вооруженными силами, будет возложена на пограничников, а армейские части будут заниматься исключительно вопросами боевой подготовки и повышения боеготовности. Безопасность Арцаха [Карабаха – ред.] и впредь будет обеспечивать Армия обороны совместно с российскими миротворческими силами», - заявил Никол Пашинян.