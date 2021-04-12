«Если русские действительно миротворцы, пусть придут и встанут, чтобы мы могли обрабатывать наши поля» - житель Сарушена

Несколько дней назад азербайджанцы произвели выстрелы в направлении жителей села Сарушен, занимавшихся сельскохозяйственными работами на полях и в садах общины, 65-летнего Ширина Саргсяна и 36-летнего тракториста Виталия Арутюняна.

В беседе с Радио Азатутюн Саргсян сказал, что после стрельбы больше не заходил в свой сад.

Это второй инцидент на участке дороги Красный Базар-Шуши. Дорога находится под армянским контролем, но по ней в Шуши также едут азербайджанские колонны в сопровождении российских миротворцев. Несколько недель назад азербайджанцы забросали камнями проезжавший по этой дороге автомобиль «ВАЗ 2107», разбили лобовое стекло. На этот раз они применили оружие, сначала автомат АК-74, затем пулемет, стреляли с территории села Саргсашен, который перешел под контроль Азербайджана.

«Пуля попала прямо в левое боковое стекло трактора, разбив его. К счастью, люди не пострадали», - сказал пресс-секретарь Министерства внутренних дел Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

По его словам, выстрелы были прицельными, и теперь министр внутренних дел собирается представить все факты (в том числе фотодоказательства) руководству российского миротворческого контингента. «На этой дороге и в Шоше, и в Сарушене, и до Красного Базара есть полицейские опорные пункты. Сейчас приказом министра решено увеличить там опорные пункты или увеличить число служащих, чтобы держать дорогу под постоянным круглосуточным наблюдением», - сказал Тадевосян.

Сейчас сельскохозяйственные работы в Сарушене остановлены: перед тем, как выйти в поле, сельчане хотят получить трехстороннюю гарантию безопасности.

«Посмотрим, что думает наше руководство, если русские действительно миротворцы, пусть придут и встанут, чтобы мы могли обрабатывать наши поля. Здесь много земельных участков, которые нужно возделывать», - сказал Ширин Саргсян.

Тракторист Виталий Арутюнян потратил 15 тысяч драмов и уже устранил нанесенный азербайджанцами ущерб. У трактора теперь новое стекло, но Виталий Арутюнян не надеется, что те выстрелы в его сторону станут последними․ «К ним приходили российские миротворцы, они сказали, что не будут стрелять и что мы можем идти и спокойно работать. Но у них нет бога, кто даст гарантии․․․», - сказал Арутюнян.

Несколько дней назад он сеял в поле горох, с соседнего холма ему стали кричать азербайджанцы. «Кричали с холма, несколько раз прокричали: Пашинян, Пашинян… затем перестали», - сказал он.

Виталий Арутюнян предполагает, что азербайджанцы хотят сделать так, чтобы в этих селах не осталось армян, которые бы обрабатывали землю и вообще жили здесь. Но он говорит: «Я буду обрабатывать. Должен обрабатывать. Если не буду, что мне здесь делать?»

После войны дорога Красный Базар-Шуши оказалась в центре неподтвержденных слухов о том, что она будет передана Азербайджану. Власти Армении и Карабаха несколько раз опровергали эти слухи. Азербайджан параллельно дороге Красный Базар-Шуши строит новую дорогу в Шуши, и уже идет этап ее асфальтирования.

Сегодня в Сарушене проживают около 80 семей. Ширин Саргсян говорит, что и до войны их было столько же, все вернулись, кроме одной семьи․ «На сегодняшний день работают детский сад и школа. Все приехали, мы хотим, чтобы наша деревня развивалась. Но если нам не окажут поддержку, если миротворцы нам не помогут, нам снова идти и подвергаться угрозе?» - сказал житель села.



Заместитель министра экономики и сельского хозяйства Карабаха Норайр Мусаелян подчеркивает, что до обстрела Сарушена во время весенних сельскохозяйственных работ не было зарегистрировано ни одного инцидента. Конечно, по его словам, есть много межпозиционных территорий, где карабахцы работают только после достижения специальных договоренностей. «Глава данной общины или администрации обращается к миротворцам, находящимся в этом районе, те договариваются с азербайджанцами на противоположной стороне, и на этой территории проводятся различные работы», - сказал он.

В результате войны Карабах потерял около 98 тысяч гектаров пахотных земель. По словам заместителя министра, лишь 50 тысяч гектаров не перешли под контроль Азербайджана, к тому же часть из них либо находятся в нейтральной зоне, либо являются межпозиционной территорией.