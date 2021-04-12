С завтрашнего дня в Армении начнется вакцинация от коронавируса

На данный момент против COVID-19 будут использоваться две вакцины, сначала - AstraZeneca, созданная специалистами британо-шведской компании и Оксфордского университета, а через несколько дней – «Спутник V» российского производства.

По словам министра здравоохранения Анаит Аванесян, в Армении в борьбе с коронавирусом установлена планка - в течение года вакцинировать до 700 тысяч граждан.

«Мы установим возрастной порог для вакцинации вакциной AstraZeneca, мы будем вакцинировать ею только граждан старше 55 лет. Первая группа риска - это граждане 65 лет и старше. В случае медработников уже установим старше 55 лет, хронические больные - также старше 55 лет, а также постояльцы и сотрудники центров социальной помощи - также старше 55 лет. В инструкции по применению вакцины «Спутник V», поскольку на данный момент партия ограничена, мы определили следующие группы: медработники - лица 18-54 лет, хронические больные – также до 55 лет, постояльцы и сотрудники центров социальной помощи - - до 55 лет», - сказала министр.

На вопрос, есть ли у гражданина возможность выбрать одну из двух вакцин, министр ответила, что пока такой возможности нет, подчеркнув, однако, что вакцинация будет добровольной. «Если бы в Армении было четыре, пять, шесть ․․․ много вакцин, возможно, роскошь выбора могла бы быть оправдана. Но на данный момент у нас есть цель, у нас есть безопасные и эффективные вакцины, которые мы должны по возможности правильно предоставить гражданам, чтобы граждане были вакцинированы и не подвергали свое здоровье и жизнь опасности», - сказала Аванесян.

AstraZeneca в ряде стран подверглась резкой критике. Ранее некоторые европейские страны временно приостановили использование этой вакцины, так как были зафиксированы случаи негативных побочных эффектов, таких, например, как кровотечение, низкий уровень тромбоцитов и нарушение свертываемости крови.

На вопрос, нет ли недоверия в обществе после этих событий, министр ответила: «Профессиональные структуры проводят очень четкий мониторинг, и в течение двух недель инструкции постоянно обновляются. И мы тоже бдительны, мы постоянно активно следим за развитием событий и в соответствии с этим меняем нашу политику».

Более того, министр отметила, что они продолжат сотрудничество и импорт этой вакцины в Армению. Она добавила, что другие вакцины также будут импортированы.

На прошлой неделе Минздрав сообщил, что в Армении выявлено 10 случаев заражения британским штаммом Covid-19. По словам представителя ведомства, не исключено, что у многих инфицированных коронавирусом нового типа наблюдаются такие симптомы, которые обусловлены британским штаммом.

«Он распространяется намного быстрее, то есть скорость воспроизводства на 36% выше, чем у предыдущего штамма», - сказала руководитель управления эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Ромелла Абовян.

Эпидемическая ситуация в Армении в последние несколько недель остается стабильно напряженной. По словам министра здравоохранения, пока снижения заболеваемости не наблюдается, увеличилось число тяжелых больных, нуждающихся в госпитализации, хотя коечный фонд увеличивается, но ресурс ограничен.