Армения заняла третье место в медальном зачете на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

По итогам двоеборья армянские тяжелоатлеты завоевали 8 больших медалей: 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые. Чемпионами Европы стали Карен Авакян и Самвел Гаспарян в весовых категориях 89 кг и 102 кг соответственно.
Победу в медальном зачете одержала сборная Украины (4-1-1), на втором месте - команда Болгарии (3-3-1).
Считая также малые медали, по итогам упражнений рывок и толчок Армения завоевала 23 медали: 5 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых.
Согласно этому подсчету, первые четыре места заняли Украина, Болгария, Грузия и Румыния, притом у всех у них меньше медалей, чем у Армении. Только сборная России завоевала больше медалей, чем Армения – 24. Однако в обеих таблицах она занимает 8-е и 10-е места соответственно.
От Армении малую золотую медаль в рывке завоевал Симон Мартиросян в весовой категории 109 кг. Медали в копилку сборной Армении принесли также Гор Минасян, Вараздат Лалаян, Рафик Арутюнян, Андраник Карапетян, Акоп Мкртчян, Арсен Мартиросян, Изабелла Яйлян, Лиана Гюрджян.
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