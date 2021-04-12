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Спорт

Армения заняла третье место в медальном зачете на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который прошел в Москве с 3-го по 11 апреля, сборная Армении заняла третье место в медальном зачете, считая большие медали, и пятое место по общему числу медалей.

По итогам двоеборья армянские тяжелоатлеты завоевали 8 больших медалей: 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые. Чемпионами Европы стали Карен Авакян и Самвел Гаспарян в весовых категориях 89 кг и 102 кг соответственно.

Победу в медальном зачете одержала сборная Украины (4-1-1), на втором месте - команда Болгарии (3-3-1).

Считая также малые медали, по итогам упражнений рывок и толчок Армения завоевала 23 медали: 5 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых.

Согласно этому подсчету, первые четыре места заняли Украина, Болгария, Грузия и Румыния, притом у всех у них меньше медалей, чем у Армении. Только сборная России завоевала больше медалей, чем Армения – 24. Однако в обеих таблицах она занимает 8-е и 10-е места соответственно.

От Армении малую золотую медаль в рывке завоевал Симон Мартиросян в весовой категории 109 кг. Медали в копилку сборной Армении принесли также Гор Минасян, Вараздат Лалаян, Рафик Арутюнян, Андраник Карапетян, Акоп Мкртчян, Арсен Мартиросян, Изабелла Яйлян, Лиана Гюрджян.

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