Экс-чиновник Госдепа призвал Байдена в своем послании 24 апреля признать Геноцид армян

Бывший специальный советник Госдепартамента США по вопросам религиозных меньшинств Нокс Теймз в опубликованной в Newsweek статье написал: «Пришло время Соединенным Штатам признать систематические убийства армян в 1915-1923 годах [в Османской империи] геноцидом. День памяти жертв, 24 апреля – подходящий момент для президента Джо Байдена, чтобы сделать исторический шаг».

Теймз отметил, что 24 апреля 1915 года в Османской империи началась массовая резня армян, а также ассирийцев и греков.

«По оценке историков, было убито 1,5 миллиона армян. И это не было секретом. Только за один год в 1915 году The New York Times опубликовала об этом 145 статей. Об этом знало и правительство США. Посол США в Турции Генри Моргентау зафиксировал жестокие репрессии, свидетелем которых он стал. Посол в своих мемуарах написал о планах турецких властей, которые обрекли целую расу на гибель, они это хорошо понимали и в разговорах с ним даже не пытались это скрыть», - написал экс-чиновник Госдепа.

«Утверждения о Геноциде армян подтверждаются и международными нормами. Согласно Конвенции ООН о предупреждении и наказании преступления геноцида, термин «геноцид» определяется как любое действие, совершенное с намерением полностью или частично уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу путем убийств, нанесения тяжких телесных повреждений или другими методами, и убийства 1,5 миллиона армян соответствуют определению Конвенции ООН о геноциде. Геноцид армян имел место. Кандидат Байден признал его, и я надеюсь, что президент Байден скажет то же самое 24 апреля», - подчеркнул бывший сотрудник Госдепартамента США.

Британская звукозаписывающая компания YoungTurks сменила свое название, поняв, что оно ассоциируется с совершившими геноцид армян младотурками. Теперь компания будет называться просто Young, без слова «Turks». Основатель бренда YungTurks Киз Поусон сказал The Guardian, что тот был основан, когда они были еще несовершеннолетними и еще не знали, что младотурки значат для истории. Помимо смены названия, компания предоставила финансовую помощь институту по армянским вопросам.