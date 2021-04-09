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Армения

Родители пленных и пропавших без вести военнослужащих перекрыли все входы в здание Минобороны

Родители военнослужащих, пропавших без вести и попавших в плен во время 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, со вчерашнего дня заблокировали все входы и выходы в здание Министерства обороны.

Они требуют встречи с министром обороны Вагаршаком Арутюняном или начальником Генштаба ВС Артаком Давтяном. Они отклонили предложение встретиться внутри здания министерства, потребовав, чтобы министр или начальник Генштаба вышли к ним лично.

Ситуация накалилась после того, как родители, не получив никакого ответа о встрече, попытались сломать ограждения и войти внутрь. Позже ситуация успокоилась.

«Уже семь месяцев наших детей нет, а где же уважение к нашим детям?» - сказал один из протестующих.

Сюда прибыл также начальник полиции Ваге Казарян. Он провел отдельную встречу с родителями, после чего вошел в здание министерства, по словам родителей, чтобы организовать встречу с министром.

Протестующие уже согласны на то, чтобы встреча прошла в здании министерства, но требуют, чтобы во встрече приняли участие все родители.

На месте находилась также депутат Национального собрания Софья Овсепян, которая попыталась организовать встречу родителей с министром. Она побеседовала с заместителем министра Арманом Саргсяном, сообщила, что внутри совещаются, как решить этот вопрос.

Акция родителей пленных и пропавших без вести военнослужащих продолжается.

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