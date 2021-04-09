Мурадов заявляет, что возвращение пленных не планировалось, а находился он в Баку с очередным рабочим визитом

Что касается ранее распространенной информации о том, что группа армянских пленных возвращается в Армению самолетом из Азербайджана, Мурадов назвал это ложной провокацией, попыткой ввести население в заблуждение.

Напомним, что накануне родственники армянских пленных прибыли в аэропорт «Эребуни» в Ереване после того, как власти заявили о том, что ожидается прибытие группы пленных из Баку. На борту прибывшего самолета, однако, был генерал-лейтенант Мурадов, а освобожденных пленных не оказалось.

Как Радио Азатутюн накануне сообщили в офисе вице-премьера Армении Тиграна Авиняна, «к сожалению, возвращение пленных снова откладывается, поскольку 8-й пункт трехстороннего заявления от 9 ноября не выполняется противником, что является грубым нарушением послевоенного гуманитарного процесса».

Между тем, председатель постоянной комиссии по обороне и безопасности Национального собрания Армении Андраник Кочарян заявил журналистам в ходе сегодняшнего брифинга, что после визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву была договоренность по пленным, которая, однако, была нарушена.

Кочарян не стал говорить о причинах, но намекнул: «Вы не заметили, что вопрос о возвращении пленных возник сразу после встречи премьер-министра Армении с президентом Российской Федерации? До этого такого не прослеживалось, что на следующий день пленники могут вернуться. Это был шаг, в котором четко было видно, что Россия пыталась внести свой вклад в решение этой проблемы, и этим было обусловлено то, что герой России, генерал-лейтенант Мурадов отправился для того, чтобы сопровождать пленных в Армению. Возможно, Азербайджан ждет, что турецкие власти также должны участвовать в решении этого вопроса. Возможно, есть желание, чтобы господин Путин и Эрдоган еще раз переговорили друг с другом. Разве вы этого не видите?»

Лидер оппозиционной парламентской фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян считает невозвращение пленных очередным провалом властей.

«Они попытались попиариться на этой теме, но получилось все наоборот. Вы можете представить себе положение людей, ожидающих возвращения военнопленных – родителей, родственников, друзей? Может представить себе, в каком они оказались состоянии?» - отметил он.

По мнению Марукяна, власти Армении должны были знать, что самолет возвращается из Баку без освобожденных пленных на борту, и не должны были допускать появления информации о планируемом возвращении пленных. «Они не должны были подвергать наше общество такому стрессу, это оскорбительно. Это результат очередного некомпетентного поведения, которое также сочетается с пиаром на такой трагедии», - заявил Эдмон Марукян.